Селин Дион вернулась на сцену

Пару месяцев назад Селин Дион (Celine Dion) отменила шоу в Лас-Вегасе, чтобы лечь под нож хирурга. Певице, которая страдала от заболевания среднего уха, предстояла операция. Однако Селин Дион выполнила обещания, данные поклонникам, и вернулась на сцену в конце мая. Она начала вечер с обращения к заполненному залу, который приветствовал ее, аплодируя стоя.

«Вы знаете, что некоторое время я не давала шоу, потому что у меня были проблемы со здоровьем, — сказала Селин. — Но я должна сказать, что невероятно счастлива вернуться. Сцена — это второй дом для меня, и я признаюсь, что так нервничаю, что у меня подгибаются ноги».

Певица призналась, что, независимо от того, как много концертов она дала, каждый раз она все равно нервничает. «Ты волнуешься, придут ли зрители, не побоятся ли они, что шоу снова отменят, — сказала Селин. — В Вегасе так много шоу, и я благодарна вам, что вы пришли ко мне! Далеко не у всех есть возможность заниматься в жизни тем, что они любят, и я воспринимаю это как привилегию».