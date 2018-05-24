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Занятие по йоге пройдет в биологическом музее имени Климента Тимирязева
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Занятие по йоге пройдет в биологическом музее имени Климента Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 22 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники государственного биологического музея имени Климента Тимирязева 24 мая приглашают жителей столицы на занятие по йоге «Вечная юность в твоих руках!».
— Горожане услышат об упражнениях, которые нужно делать для того, чтобы оставаться в форме. Кроме того, профессиональные инструкторы расскажут, как сохранить молодость лица, не прибегая к дорогим процедурам, — сообщили в пресс-службе музея.
На занятие необходимо прийти в удобной одежде и иметь при себе коврик для йоги.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.
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