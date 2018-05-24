Занятие по йоге пройдет в биологическом музее имени Климента Тимирязева

Сотрудники государственного биологического музея имени Климента Тимирязева 24 мая приглашают жителей столицы на занятие по йоге «Вечная юность в твоих руках!».

— Горожане услышат об упражнениях, которые нужно делать для того, чтобы оставаться в форме. Кроме того, профессиональные инструкторы расскажут, как сохранить молодость лица, не прибегая к дорогим процедурам, — сообщили в пресс-службе музея.

На занятие необходимо прийти в удобной одежде и иметь при себе коврик для йоги.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.