Путешествие по Средиземью совершили школьники Сокола

Литературный вечер, посвященный миру произведений английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, организовали в школе № 1252 имени Сервантеса на Соколе.

«Немало ценителей творчества Толкина среди наших учащихся, которые с помощью учителя информатики Алексея Зинченко и библиотекаря Александры Оганян организовали этот литературный вечер. Праздник посвятили созданным писателем волшебным мирам, мифам, которыми окутано Средиземье, а также знаменитым экранизациям его произведений», — говорится на официальном сайте школы.

Повествования ведущих сменялись сценическими постановками и интерактивными играми, в которых участвовали все гости вечера. Реквизит для сцен и игр ребята изготовили сами, напечатав все необходимое на 3D-принтерах. (ео)