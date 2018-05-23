В Голышманово Тюменской области полицейские провели урок кибербезопасности для школьников

Сотрудники отделения уголовного розыска МО МВД России «Голышмановский» провели урок по кибербезопасности для учащихся 5 классов МАОУ «Голышмановской СОШ № 2». Цель урока — формирование у подростков навыков безопасного пользования сетью интернет, распознание, реагирование на интернет-угрозы и воспитание правильного поведения в киберпространстве.

Младший оперуполномоченный отделения уголовного розыска младший сержант полиции Татьяна Бек рассказала школьникам об основах безопасности в сети интернет, о правилах хранения личной информации на электронных носителях и персональной компьютерной технике, о мерах предосторожности при общении в социальных сетях и участии в онлайн-играх.

Сотрудник полиции обсудила с ребятами возможные опасные ситуации, возникающие при виртуальном контакте, а также дала советы о том, как уберечь себя от злоумышленников. После профилактической беседы страж порядка предложила ребятам проверить усвоенный материал и провести тест по вопросам кибербезопасности. Дети с интересом принимали в нем участие.

В завершение профилактических бесед полицейские раздали памятки, вручили учащимся сертификат за успешное усвоение урока «Безопасный интернет», а также поздравили ребят с окончанием учебного года и пожелали безопасного летнего отдыха.