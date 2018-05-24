Шаймиев о воссоздании собора Казанской иконы: мы исправляем ошибки прошлого

Минтимер Шаймиев проинспектировал ход строительства собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Во время осмотра собора гендиректор подрядной организации ООО «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов сообщил, что в пещерном храме завершено строительство кирпичных сводов, выполнена консервация живописи. Кроме того, покрыты медью главки центрального купола, завершен монтаж металлического каркаса центрального купола. На фасадах собора смонтированы архитектурные, начато оштукатуривание фасадов. В Верхнем храме забетонированы южные и западные входы собора, выполнены стяжка полов, бетонирование иконостасов и другие работы.

Епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоирей Леонид (Калинин), приехавший по приглашению в Казань отметил, что собор Казанской иконы — второй объект мирового значения, после Храма Христа Спасителя в Москве.

«Здесь я испытываю то чувство, которое я испытал на возведении Храма Христа Спасителя, это действительно была всенародная стройка, общий порыв. Сейчас здесь, в Татарстане происходит повторение этого удивительного феномена, который как раз доказывает то, что наша страна сильна единством», — сказал он.

Минтимер Шаймиев поблагодарил отца Леонида за его оценку.

«Такова история, нам довелось исправить ошибки прошлого — взрыва этого собора. Значит, мы обретаем духовность. Мы, люди разных национальностей и конфессиональной принадлежности, вместе делаем благое дело. Действительно, это храм мирового значения ввиду того, что в христианском мире велико значение Казанской иконы. Сейчас этот летний период нам надо использовать сполна. Потому что дальнейшие работы связаны с отделкой здания. Предстоит большая работа. Сегодня мы определяемся: настал второй этап работы — самая ответственная часть, самые сложные тонкие работы, требующие преданности, умения и мастерства», — подытожил Минтимер Шаймиев.