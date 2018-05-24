Ещё
Шаймиев о воссоздании собора Казанской иконы: мы исправляем ошибки прошлого
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Шаймиев о воссоздании собора Казанской иконы: мы исправляем ошибки прошлого 

АиФ Казань 9 минут назад
Фото: АиФ Казань
Минтимер Шаймиев проинспектировал ход строительства собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба правительства РТ.
Во время осмотра собора гендиректор подрядной организации ООО «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов сообщил, что в пещерном храме завершено строительство кирпичных сводов, выполнена консервация живописи. Кроме того, покрыты медью главки центрального купола, завершен монтаж металлического каркаса центрального купола. На фасадах собора смонтированы архитектурные, начато оштукатуривание фасадов. В Верхнем храме забетонированы южные и западные входы собора, выполнены стяжка полов, бетонирование иконостасов и другие работы.
Епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоирей Леонид (Калинин), приехавший по приглашению в Казань отметил, что собор Казанской иконы — второй объект мирового значения, после Храма Христа Спасителя в Москве.
«Здесь я испытываю то чувство, которое я испытал на возведении Храма Христа Спасителя, это действительно была всенародная стройка, общий порыв. Сейчас здесь, в Татарстане происходит повторение этого удивительного феномена, который как раз доказывает то, что наша страна сильна единством», — сказал он.
Минтимер Шаймиев поблагодарил отца Леонида за его оценку.
«Такова история, нам довелось исправить ошибки прошлого — взрыва этого собора. Значит, мы обретаем духовность. Мы, люди разных национальностей и конфессиональной принадлежности, вместе делаем благое дело. Действительно, это храм мирового значения ввиду того, что в христианском мире велико значение Казанской иконы. Сейчас этот летний период нам надо использовать сполна. Потому что дальнейшие работы связаны с отделкой здания. Предстоит большая работа. Сегодня мы определяемся: настал второй этап работы — самая ответственная часть, самые сложные тонкие работы, требующие преданности, умения и мастерства», — подытожил Минтимер Шаймиев.
АиФ Казань: последние новости
Духов день в Суконной слободе: полная программа праздника Надежды Бабкина и хороводы: программа Каравона-2018 В Казани ищут актеров для фильма «Зулейха открывает глаза»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Как могут обманывать современные таксисты
Актеры, сыгравшие в кино, после того как умерли
Что скрывает смерть Листьева140
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение