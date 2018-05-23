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Строители приступили ко второму этапу воссоздания собора Казанской иконы Божьей матери
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Строители приступили ко второму этапу воссоздания собора Казанской иконы Божьей матери 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Госсоветник РТ, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев ознакомился с ходом работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери. О работе Шаймиеву рассказал подрядчик. К этому дню полностью завершено устройство кирпичных сводов, кроме того, исполнена консервация живописи. Строители провели монтаж архитектурных элементов и приступили к оштукатуриванию фасадов. Шаймиев оценил часть сегодняшних работ, как самую ответственную. На втором этапе предстоит решить задачи, «требующие преданности, умения и мастерства», отметил госсоветник. О ходе реконструкции собора читайте в специальном материале «Казанского репортера».
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