В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка «Мы в одной команде»

Выставка подготовлена благотворительным фондом «Звёзды детям», Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов «Даун Центр» и фотографом Тимофеем Шарко.

Задача фотовыставки — по максимуму показать, что спортом могут и должны заниматься все. И все мы можем встретиться на беговой дорожке, в спортзале или бассейне.

Не так важно бедный ты или богатый, взрослый или ребёнок, известный или нет, с диагнозом или без, независимо от национальностей и вероисповеданий есть один универсальный язык, понятный всем и объединяющий всех — спорт.

_Фото: пресс-служба фонда