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В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка «Мы в одной команде»
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В Санкт-Петербурге открылась уличная фотовыставка «Мы в одной команде» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Выставка подготовлена благотворительным фондом «Звёзды детям», Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов «Даун Центр» и фотографом Тимофеем Шарко.
Торжественное открытие, которое состоялось 22 мая на Малой Конюшенной улице, посетил основатель фонда, футболист Александр Кержаков. Его поддержали также актеры Борис Смолкин, Андрей Носков и Полина Сидихина, принявшие участие в благотворительной акции.
Для фотопроекта «Мы в одной команде» популярные актеры и певцы сфотографировались вместе с подопечными Благотворительного Фонда «Звёзды детям» (детьми с синдромом Дауна, с диагнозом ДЦП и детьми из малоимущих семей). На снимках можно увидеть Александра Кержакова, Алису Фрейндлих, Ксению Раппопорт, Андрея Борисенко, Игоря Лифанова, Илью Соболева, Василия Герелло, Татьяну Буланову, Бориса Смолкина, Карину Разумовскую, Полину Сидихину, Андрея Носкова, Дениса Клявера, Билли Новика, Ростислава Плечко.
Задача фотовыставки — по максимуму показать, что спортом могут и должны заниматься все. И все мы можем встретиться на беговой дорожке, в спортзале или бассейне.
Не так важно бедный ты или богатый, взрослый или ребёнок, известный или нет, с диагнозом или без, независимо от национальностей и вероисповеданий есть один универсальный язык, понятный всем и объединяющий всех — спорт.
_Фото: пресс-служба фонда
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