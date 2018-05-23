«Мастера». Владимир Овчинников: молодым талантам надо помогать 

«Мастера». Владимир Овчинников\: молодым талантам надо помогатьГости программы:
— Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Владимир Овчинников;
— генеральный директор Международного молодежного фестиваля им. П. И. Чайковского Иван Щербак;
— председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского Анастасия Ушакова.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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