«Мастера». Владимир Овчинников: молодым талантам надо помогать

«Мастера». Владимир Овчинников\: молодым талантам надо помогатьГости программы:

— Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Владимир Овчинников

— генеральный директор Международного молодежного фестиваля им. П. И. Чайковского Иван Щербак;

— председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского Анастасия Ушакова

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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