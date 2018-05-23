Boomerang запускает нового «Скуби-Ду» и спин-офф «Флинстоунов»

Сервис Boomerang озвучил свои глобальные планы на следующий год. В них входят три новых мультсериала — «Скуби-Ду и угадай кто?» (Scooby-Doo и Guess Who), спин-офф «Флинстоунов» — Yabba-Dabba Dinosaurs и экранизация детской книги «Ветер в ивах».

Мультсериалы будут созданы Warner Bros. Animation. В новых приключениях Скуби-Ду к привычным героям присоединятся звезды, которые будут помогать разгадывать «личность под маской». Пока среди звезд были названы спортсмен Крис Пол , певица Сиа, актер Марк Хэммил, а также выдуманные персонажи — Шерлок Холмс , Чудо-женщина, Бэтмен и Флэш. Ладно, Шерлок, но представить себе Скуби рядом с Чудо-женщиной пока довольно сложно!

В спин-оффе «Флинстоунов» Крошка Пебблс и Бамм-Бамм Раббл отправляются в опасное путешествие. И, судя по названию, там будет много динозавров. Кроме этого, Boomerang получил права на новую экранизацию «Ветра в ивах», о которой пока ничего не известно.

Сериалы, которые сейчас идут на Boomerang тоже получат продолжение: «Озорные анимашки», «Шоу Тома и Джерри», «Багс Банни», «Дороти и Волшебник из страны Оз» и т. д. — продлены на следующие сезоны.

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