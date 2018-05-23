Ещё
В Тюмени ищут пропавшего подростка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Тюмени ищут пропавшего подростка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени вчера, 22 мая, потерялся подросток. Андрей Литвин ушел утром гулять, но вовремя домой не вернулся. Сегодня, 23 мая, около 16:30 родственники обратились в полицию.
— 13-летний подросток ранее не пропадал. Сегодня его видели неподалеку от дома — в районе ТРЦ «Солнечный» (улица Пермякова, 50б), — рассказала Мария Новопашина, пресс-секретарь полиции Тюмени. — Сейчас мальчика ищут по всему городу.
Андрей Литвин был одет в серую шапку, красную болоньевую куртку с капюшоном, бело-серый свитер, черные джинсы, черные туфли. С собой у него был серый рюкзак с одной надорванной лямкой. Мальчику на вид 13 лет, рост — 130-140 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы русые, худощавого телосложения.
Всех кому что-либо известно о местонахождении ребенка просят обращаться в полицию по телефонам: 01 или 112, 793-525, 793-227, 793-023. Также можно обратиться к волонтерам поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» по телефону: 8-932-32-39-911.
72.ru: последние новости
Пять историй взрослых тюменцев, которые когда-то были пионерами: клятва, красный галстук и сбор макулатуры После урагана помощь медиков понадобилась 39 тюменцам Безалкогольные праздники: рассказываем, когда в мае и июне в Тюмени действует «сухой закон»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?100
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что скрывает смерть Листьева131
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение