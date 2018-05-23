В Тюмени ищут пропавшего подростка

В Тюмени вчера, 22 мая, потерялся подросток. Андрей Литвин ушел утром гулять, но вовремя домой не вернулся. Сегодня, 23 мая, около 16:30 родственники обратились в полицию.

— 13-летний подросток ранее не пропадал. Сегодня его видели неподалеку от дома — в районе ТРЦ «Солнечный» (улица Пермякова, 50б), — рассказала Мария Новопашина , пресс-секретарь полиции Тюмени. — Сейчас мальчика ищут по всему городу.

Андрей Литвин был одет в серую шапку, красную болоньевую куртку с капюшоном, бело-серый свитер, черные джинсы, черные туфли. С собой у него был серый рюкзак с одной надорванной лямкой. Мальчику на вид 13 лет, рост — 130-140 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы русые, худощавого телосложения.

Всех кому что-либо известно о местонахождении ребенка просят обращаться в полицию по телефонам: 01 или 112, 793-525, 793-227, 793-023. Также можно обратиться к волонтерам поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» по телефону: 8-932-32-39-911.