Благотворительный центр открылся в Молжаниновском

АНО «Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“ открылся в Молжаниновском районе.

— Этот центр мы открыли для тех, кому нужна помощь. Надеюсь, жители нас поддержат. Любая помощь приветствуется. Мы будем стараться решать все вопросы, с которыми к нам будут обращаться, — отметила создательница центра Екатерина Маркелова.

Помощь будет оказываться детям сиротам, инвалидам, детским домам, малоимущим, ветеранам, бездомным, пенсионерам, мамам и папам-одиночкам. Также здесь можно будет получить бесплатную юридическую, психологическую и материальную помощь.

АНО „Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“ расположен на Островной, 8. Телефон для справок 8 (926) 600-57-87 (Екатерина). (ск)