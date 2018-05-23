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Благотворительный центр открылся в Молжаниновском
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Благотворительный центр открылся в Молжаниновском 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
АНО «Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“ открылся в Молжаниновском районе.
— Этот центр мы открыли для тех, кому нужна помощь. Надеюсь, жители нас поддержат. Любая помощь приветствуется. Мы будем стараться решать все вопросы, с которыми к нам будут обращаться, — отметила создательница центра Екатерина Маркелова.
Помощь будет оказываться детям сиротам, инвалидам, детским домам, малоимущим, ветеранам, бездомным, пенсионерам, мамам и папам-одиночкам. Также здесь можно будет получить бесплатную юридическую, психологическую и материальную помощь.
АНО „Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“ расположен на Островной, 8. Телефон для справок 8 (926) 600-57-87 (Екатерина). (ск)
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