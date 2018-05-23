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Недавно родившую Рапунцель обвинили в нерадивом отношении к ребенку
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Недавно родившую Рапунцель обвинили в нерадивом отношении к ребенку 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Аккаунт Ольги Рапунцель так и пестрит фотоотчетами и постами, в которых она рассказывает о том, как заботится о новорожденной дочери. По словам звезды «Дома-2», она круглые сутки только и делает, что уделяет малышке внимание и поэтому у нее не всегда находится время, чтобы приготовить обед.
Девушка признается, что обожает гулять на свежем воздухе вместе с мужем и дочкой и может это делать часами.
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Вот и в этот раз, отправившись на променад, молодые люди нагуляли аппетит и пошли в любимый семейный ресторан. Снимками из заведения Ольга не преминула тут же поделиться в своем профиле.
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Однако Ольге не повезло. В том же ресторане оказалась одна из подписчиц Рапунцель, которая стала свидетельницей нелицеприятного поведения звезды скандальной телестройки. По словам посетительницы, Ольга с мужем «подняли на уши» весь персонал, делая селфи на протяжении трех часов. Участница телепроекта то и дело высказывала претензии то к освещению в ресторане, то к тому, что кадр был сделан неудачно.
При этом новоявленная мамаша совершенно не обращала внимание на то, что ее дочь разрывается от плача в коляске. На это даже указал маленький сын подписчицы, который недоуменно спросил, почему тетя вместо того, чтобы успокоить малышку, продолжает фотокол.
Последней каплей, которая довела свидетельницу фотосессии Рапунцель до белого каления, стала наклейка на коляске с логотипом «Дома-2».
Возмущенные пользователи Сети обвинили Ольгу в нерадивости и настоятельно порекомендовали уделять ребенку внимание не только на словах, но и на деле, пишет сайт Dni.ru.
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