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На площадке МИА «Россия сегодня» наградят победителей фестиваля соцрекламы Lime
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На площадке МИА «Россия сегодня» наградят победителей фестиваля соцрекламы Lime 

Мир24 1 час назад
В четверг, 25 мая, на площадке МИА «Россия сегодня» состоится церемония награждения участников Международного фестиваля социальной рекламы Lime. В этот день конкурсанты узнают, чьи работы члены жюри признали лучшими.
Гостей церемонии ждут интересные и полезные лекции в формате Ted Talks от экспертов рекламной сферы, а также выставка лучших работ участников фестиваля за восемь лет его существования. Почувствовать себя настоящим рекламщиком и придумать нечто невероятное можно будет на креативном мастер-классе, а узнать о типичных ошибках и подготовиться к фестивалю следующего года — на разборе работ участников соревнований разных лет. В завершении вечера — яркая церемония награждения победителей конкурса, которые получат заслуженные призы.
Гости церемонии смогут принять участие и в розыгрыше специального приза от организаторов фестиваля. Самый удачливый получит гироскутер.
Организатором Международного фестиваля социальной рекламы Lime является факультет коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики при поддержке АНО «Лаборатория социальной рекламы». Ежегодно участниками конкурса становятся профессионалы индустрии коммуникаций, а также талантливые студенты и школьники. Традиционно прием работ проводился в 7 номинациях: социальная реклама в пяти предложенных форматах (видео, печать, радио, event, digital), коммерческие проекты и недавно добавившаяся номинация Street-Art — уникальный жанр, в котором художники привлекают внимание к социальным проблемам с помощью уличных рисунков.
Новацией этого года стало появление восьмой номинации — социальные проекты бизнес-компаний. Так что участников итогового мероприятия ждет много интересных открытий.
Зарегистрироваться на церемонию награждения можно на сайте фестиваля. Необходимо взять с собой билет и паспорт, чтобы стать гостем события.
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