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Прокат американского мультика перенесут в угоду российскому
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Прокат американского мультика перенесут в угоду российскому 

News.ru 1 час назад
Источник на кинорынке сообщил, что экспертный совет в Минкультуры в рамках заседания 23 мая рекомендовал ведомству перенести дату начала проката американского мультфильма «Распрекрасный принц» на конец июня. Такое решение было принято для того, чтобы этот мультик не вышел на экраны одновременно с аналогичным отечественным продуктом — мультфильмом «Садко».
При этом компания «Вольгафильм», которая является прокатчиком «Распрекрасного принца», пока не получила никаких уведомлений по этому поводу, сообщает РБК.
Ранее глава Министерства культуры Владимир Мединский сообщил, что анимационная лента «Распрекрасный принц» канадско-американского производства не выйдет в российский прокат 24 мая, чтобы не мешать мультфильму «Садко».
Такое решение министр объяснил правилами проката, при которых Минкульт не может поставить на одну дату два равнозначных продукта одновременно.
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