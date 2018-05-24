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Мир фэнтэзи откроют москвичам в институте имени Щукина
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Мир фэнтэзи откроют москвичам в институте имени Щукина 

Управа района Арбат города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Методисты Театрального института имени Бориса Щукина приглашают горожан на лекцию «Д. Р. Р. Толкин и К. С. Льюис — дискуссия или диалог?» о мире фэнтэзи, которая состоится 27 мая.
Лекторы обсудят с пришедшими мотивы авторов культовых литературных произведений. Кроме того, что на лекции слушатели узнают о тех исследованиях в области лингвистики и мифологии, которые пришлось произвести Джону Рональду Руэлдлю и Клайву Стейплзу при создания своих историй. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Мероприятие состоится по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 12а, строение 1. Лекция начнется в 10:00. Вход на мероприятие бесплатный, однако регламент предполагает предварительную регистрацию.
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