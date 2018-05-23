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В Ростове-на-Дону «300 лет в минуту» покажет обмундирование первых донских милиционеров
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В Ростове-на-Дону «300 лет в минуту» покажет обмундирование первых донских милиционеров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В очередном выпуске проекта ГУ МВД России по Ростовской области, приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции, директор Музея истории органов правопорядка Дона — заслуженный работник культуры РФ Надежда Иванова — рассказала о том, как были одеты стражи порядка.
Одна из экспозиций Музея посвящена периоду становления органов внутренних дел в Ростовской области. В 20-е годы прошлого века облик сотрудников имел свои особенности. В истории имел место интересный факт, наглядное подтверждение которому представлено на стенде. Форменного обмундирования не хватало и, порой, первые милиционеры ходили в патрули в …лаптях. Пара этой плетеной обуви, почти сто лет назад принадлежавшей милиционеру Слахудинову, хранится в Музее.
Также историей официально зафиксировано, что несмотря на все трудности сотрудники органов внутренних дел Дона несли службу с должной ответственностью, проявляли мужество и героизм, защищая граждан от опасных преступников.
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