В Ростове-на-Дону «300 лет в минуту» покажет обмундирование первых донских милиционеров

В очередном выпуске проекта ГУ МВД России по Ростовской области, приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции, директор Музея истории органов правопорядка Дона — заслуженный работник культуры РФ Надежда Иванова — рассказала о том, как были одеты стражи порядка.

Одна из экспозиций Музея посвящена периоду становления органов внутренних дел в Ростовской области. В 20-е годы прошлого века облик сотрудников имел свои особенности. В истории имел место интересный факт, наглядное подтверждение которому представлено на стенде. Форменного обмундирования не хватало и, порой, первые милиционеры ходили в патрули в …лаптях. Пара этой плетеной обуви, почти сто лет назад принадлежавшей милиционеру Слахудинову, хранится в Музее.

Также историей официально зафиксировано, что несмотря на все трудности сотрудники органов внутренних дел Дона несли службу с должной ответственностью, проявляли мужество и героизм, защищая граждан от опасных преступников.