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26 мая на фабрике «Восход» пройдет грандиозный Фестиваль городских культур
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26 мая на фабрике «Восход» пройдет грандиозный Фестиваль городских культур 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
26 мая с 12 до 06 утра на бывшей фабрике «Восход», которая теперь превратилась в арт-пространство, соберутся поклонники субкультур и современного искусства.
Диджеи, выступления нижегородских групп, битбокс-шоу, музыкальный джем, сумасшедшие фристайл-баттлы, выступления лучших брейдансеров города, показы уличной модной одежды, фильмы и лекции по стрит-арту, мастер-классы и большая гаражная распродажа — все это будет на Фестивале городских культур на фабрике «Восход».
Вход на фестиваль — свободный.
Фабрика «Восход» — новое арт-пространство, Нижне-Волжская набережная, 19
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