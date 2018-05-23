26 мая на фабрике «Восход» пройдет грандиозный Фестиваль городских культур

26 мая с 12 до 06 утра на бывшей фабрике «Восход», которая теперь превратилась в арт-пространство, соберутся поклонники субкультур и современного искусства.

Диджеи, выступления нижегородских групп, битбокс-шоу, музыкальный джем, сумасшедшие фристайл-баттлы, выступления лучших брейдансеров города, показы уличной модной одежды, фильмы и лекции по стрит-арту, мастер-классы и большая гаражная распродажа — все это будет на Фестивале городских культур на фабрике «Восход».

Вход на фестиваль — свободный.

Фабрика «Восход» — новое арт-пространство, Нижне-Волжская набережная, 19