Ещё
Сценариста Курляндского обвинили в попытке нажиться на образе Кеши
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Сценариста Курляндского обвинили в попытке нажиться на образе Кеши 

News.ru 1 час назад
Автором новых эпизодов про Кешу станет Александр Курляндский, который и создавал его образ. Однако видеоблогер и комик Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что сценарист пытается заработать на тех образах, которые являются узнаваемыми среди молодого поколения, именно поэтому Кешу в новых сериях хотят сделать стэндапером.
Баженов усомнился в том, что новые эпизоды сериала преподнесут зрителям что-то новое.
«Скорее всего, цель в том, чтобы заработать на продаже прав и ещё чего-то, поэтому сюжетная линия берётся максимально хайповая», — пояснил BadComedian в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее председатель правления «Союзмульфильма» Юлиана Слащёва рассказала о планах компании снять продолжение мультфильма «Возвращение блудного попугая». Главный герой Кеша, по её словам, воплощает в себе образ «современного стендапера».
News.ru: последние новости
Британия осталась без комиков Серебренникова отпустили к обездвиженному отцу Фанаты испугались при виде Джета Ли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?100
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что скрывает смерть Листьева131
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение