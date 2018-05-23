Сценариста Курляндского обвинили в попытке нажиться на образе Кеши 

Автором новых эпизодов про Кешу станет Александр Курляндский, который и создавал его образ. Однако видеоблогер и комик Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что сценарист пытается заработать на тех образах, которые являются узнаваемыми среди молодого поколения, именно поэтому Кешу в новых сериях хотят сделать стэндапером.
Баженов усомнился в том, что новые эпизоды сериала преподнесут зрителям что-то новое.
«Скорее всего, цель в том, чтобы заработать на продаже прав и ещё чего-то, поэтому сюжетная линия берётся максимально хайповая», — пояснил BadComedian в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее председатель правления «Союзмульфильма» Юлиана Слащёва рассказала о планах компании снять продолжение мультфильма «Возвращение блудного попугая». Главный герой Кеша, по её словам, воплощает в себе образ «современного стендапера».