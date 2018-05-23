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Городские музеи пользуются спросом
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Городские музеи пользуются спросом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Депутаты Горсовета провели выездное заседание комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту. Главным докладчиком на «встрече» стал начальник городского управления культуры и туризма Алина Ведехина.
Депутатам показали, как в настоящее время выглядят экспозиции, принадлежащие «Выставочному комплексу города Владимира» — музей «Старая аптека», Мастерская Французова, «Музей Владимирская вишня» и другие. Алина Ведехина подробно рассказала и о перспективах развития данных музейных экспозиций. Руководитель гортуризма отметила, что во всех подразделениях МАУК «Выставочный комплекс» проходит множество разнообразных мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди жителей и гостей города.
В качестве одного из успешных примеров отмечена реализация творческого проекта «С любовью к малой родине. Борис Французов».
«Творческая жизнь Выставочного комплекса, как учреждения культуры, постоянно совершенствуется, происходит сотрудничество и взаимодействие с множеством организаций и учреждений. Ежегодно этот владимирский «музейный центр», включающий несколько объектов туристского показа, проводит более 60 мероприятий, которые посещает около 19 тысяч человек», — отметила Алина Ведехина.
Кроме того, с 11 июня парковку между пешеходной Георгиевской и Большой Московской улицами превратят в фан-зону. Там установят большой экран и будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу. Также на этой площадке будет интересная интерактивная программа, в перерывах между играми.
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