Городские музеи пользуются спросом

Депутаты Горсовета провели выездное заседание комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту. Главным докладчиком на «встрече» стал начальник городского управления культуры и туризма Алина Ведехина.

Депутатам показали, как в настоящее время выглядят экспозиции, принадлежащие «Выставочному комплексу города Владимира» — музей «Старая аптека», Мастерская Французова, «Музей Владимирская вишня» и другие. Алина Ведехина подробно рассказала и о перспективах развития данных музейных экспозиций. Руководитель гортуризма отметила, что во всех подразделениях МАУК «Выставочный комплекс» проходит множество разнообразных мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди жителей и гостей города.

В качестве одного из успешных примеров отмечена реализация творческого проекта «С любовью к малой родине. Борис Французов».

«Творческая жизнь Выставочного комплекса, как учреждения культуры, постоянно совершенствуется, происходит сотрудничество и взаимодействие с множеством организаций и учреждений. Ежегодно этот владимирский «музейный центр», включающий несколько объектов туристского показа, проводит более 60 мероприятий, которые посещает около 19 тысяч человек», — отметила Алина Ведехина.

Кроме того, с 11 июня парковку между пешеходной Георгиевской и Большой Московской улицами превратят в фан-зону. Там установят большой экран и будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу. Также на этой площадке будет интересная интерактивная программа, в перерывах между играми.