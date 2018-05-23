Ещё
Концерт Земфиры для футбольных фанатов на Конюшенной площади перенесли в Ледовый дворец
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Концерт Земфиры для футбольных фанатов на Конюшенной площади перенесли в Ледовый дворец 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Концерт Земфиры для болельщиков FIFA, который был запланирован на 12 июля на Конюшенной площади, перенесли в Ледовый дворец. Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы выступления.
"Такое решение было принято для обеспечения комфорта зрителей. Ледовый дворец, позволяющий проводить масштабные мероприятия любой сложности, с отработанными системами безопасности и одновременного запуска большого количества людей — является наиболее удобной площадкой для концерта. А если учесть, что петербургское лето непредсказуемо, то в отличие от открытого неба Конюшенной, крыша Ледового Дворца надежно защитит зрителей от неожиданных капризов природы", — сообщили организаторы выступления «Собака.ru», добавив, что все ранее купленные билеты действительны и соответствуют заявленным категориям. Также в продаже появились билеты на трибуны.
Напомним, изначально выступление Земфиры на FIFA Fan Fest анонсировалось как бесплатное. Позже в продажу поступили билеты на концерт певицы по 3 и 6 тысяч рублей.
Конюшенная площадь на время проведения ЧМ-2018 превратится в фан-зону. Движение вокруг нее перекроют на два месяца, с полуночи 24 мая по 26 июля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «Вконтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
The Hatters выпустили новый клип «Наружу изнутри» о любви на фоне петербургских красот Земфира даст закрытый концерт в рамках ПМЭФ-2018 на премии газеты «Коммерсант» Почта России предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?100
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что скрывает смерть Листьева131
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение