Артем Быстров: «У меня лицо от сохи, зато фактурное»

Искрящийся темперамент, внешность социального героя и общий посыл на какой-то образ вне рамок. Это все о нем — актере МХТ Артеме Быстрове , который телезрителю запомнился по фильмам «Дурак», сериалам «Метод», «Троцкий», «Оптимисты», «Станица». Он подкупает своей открытостью, самоиронией и не стесняется признаться в собственных недостатках. А также считает себя подкаблучником — а значит, самым счастливым мужем. Кстати, стимулом начать ухаживать за самой красивой девушкой на курсе стал вещий сон, приснившийся нашему герою. Об этом он рассказала в интервью журналу «Атмосфера».

— Артем, родились вы в Нижнем Новгороде, причем не в престижной его части — в нижней, за Волгой. Собственно, там и прошло ваше детство. Удивительно, что совсем не бандитское. Вам даже отличником на протяжении нескольких лет удавалось быть…

— Да, до седьмого класса учеба не составляла для меня особого труда. А в старших классах уже пришлось сложнее. Однажды глянул на доску и понял, что ничего не понимаю. Но как-то справился, получил аттестат без четверок: с двумя пятерками — по физкультуре, ОБЖ, и остальными тройками. (Улыбается.) Главное, что мне повезло уже в пятом классе попасть в среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Там были музыкальные, хореографические классы, кружки по живописи. Вообще, хорошо, что родители, люди, далекие от творческой среды, — мама секретарь-машинистка, а папа шофер-дальнобойщик — старались развивать меня, а в дальнейшем и мою младшую сестру Нелли, ныне маму двоих детей, весьма разнообразно. Меня довольно плотно загрузили: я посещал музыкальную школу в течение шести лет, где играл на фортепьяно, плюс на ложках в ансамбле, также ходил в секцию карате на протяжении десяти лет. Так что времени на дурное времяпрепровождение у меня не оставалось. О чем не жалею — никогда не стремился быть лидером в какой-то сомнительной компании.

— Если папа профессиональный водитель, то и за руль наверняка вы сели рано?

— Вот как раз нет. Отец не спешил делиться со мной мастерством, и я как-то не был озабочен данной темой. Пошел в автошколу только в двадцать восемь лет, когда жена забеременела и нам действительно понадобился транспорт. А сейчас я опять без прав: отняли полгода назад. Дело в том, что я позволил себе — как за границей — бокал пива. Но в наших широтах подобное не проходит. А у меня тогда еще день тяжелый выдался: ранний подъем, съемка, потом репетиция в театре, спектакль… Одним словом, двадцать четыре часа на ногах без сна, а тут такая радость.

— Как-то вы себя не бережете…

— А зачем? Пока молодой, энергии много, надо работать! Мне же в удовольствие то, чем я занимаюсь. Я же еще как начал в школе валять дурака, участвовать в спектаклях, так и продолжаю это делать.

— Но в одном из интервью вы сказали, что теперь вы воспринимаете лицедейство как служение, а себя видите проводником между автором и публикой.

— Это истинная правда. Наша задача — наиболее точно донести до зрителя то, что заложено в произведении. Создать такой сокровенный посыл, чтобы он дошел. Но при этом фиглярство все равно никуда не уходит. Без определенной легкости подачи обойтись нельзя. Мне не надоедает, даже если спектакли каждый день и долгие съемки… Живу по принципу: делай что должно, и будь что будет.

— Мне кажется, что в вашей творческой биографии есть несколько замечательных личностей, которые оставили в ней существенный след, и Константин Райкин — один из них. Хотя многие о нем отзываются как о неком деспоте…

— Я не могу такого сказать. Мы пришли к нему на курс уже взрослыми, сознательными ребятами, отдающими себе отчет, для чего мы это сделали. Нам нужно было получить максимум знаний. Константин Аркадьевич вселил в меня веру, что все возможно и все в наших силах. С ним я научился по-другому относиться к препятствиям и преградам, сомневаться в победе. И насчет замечательных людей, меня сформировавших, вы совершенно правы. Первая среди них — Рива Яковлевна Левите, мама Евгения Дворжецкого и художественный руководитель нашего курса в Нижегородском театральном училище. Она уникальный педагог. На самом деле я могу целый список вам написать, кому благодарен. (Улыбается.)

— В их числе наверняка будет и режиссер Юрий Быков , в фильме которого «Дурак» вы снялись в главной роли и получили заслуженный приз на международном кинофестивале в Локарно…

— Удивительно, что эта картина снята уже давно, а ко мне до сих пор подходят люди и благодарят за нее. Я, честно говоря, лишь совсем недавно осознал, что в этой работе мы зацепили такие глубокие пласты… Мы до сих пор встречаемся той нашей съемочной группой, прямо как родные люди. Конечно, во многом это благодаря Юрию Быкову.

— Судя по всему, сегодня ваш типаж социального героя довольно востребован, верно?

— Я не размышлял о своем типаже. Но понятно, что у меня лицо от сохи. Зато фактурное. Самоирония всегда спасает. (Улыбается.) Знаете, я на самом деле всем доволен: и тем, где родился, и каким уродился, и какой опыт жизненный приобрел. Надеюсь, со своей природой буду получать те роли, которые хочу сыграть, — несчастных, больных, изувеченных.

— Отчего выбираете боль, а не смех?

— Мне кажется, я не комедийный актер. Вызвать смех мне гораздо тяжелее, нежели слезы.

— Вы герой на экране, а какой вы герой в житейском плане?

— Совсем никакой. Например, позавчера поздно вечером ехал в метро, читал сценарий, полностью в него погрузился, а когда поднял голову, увидел пьяного с ножом, который подсел к девушке. Вроде не нападал на нее, но как-то было опасно. Буду откровенен: меня сковал страх, я еле дождался следующей станции и пулей вылетел на перрон. При этом ничего не сообщил ни машинисту, ни милиции, а дождался очередного состава и отправился спокойно домой.

— Такое может случиться с каждым, главное, вы находите в себе смелость в этом признаться… Что сегодня в вашем графике?

— Несколько спектаклей в МХТ, и на днях начинаются съемки полного метра про блокаду Ленинграда с рабочим названием «Крик тишины». Кроме того, скоро выйдет четырехсерийный телевизионный фильм «Обгоняя время», про инженера-конструктора Ростислава Алексеева . В нем я играю этого человека, придумавшего «Метеоры», «Кометы» — суда на подводных крыльях, которые развивали громадную скорость. Еще он сконструировал экраноплан, которому нет аналогов в мире. Его бюст, единственного из граждан России, стоит в Конгрессе США , в Зале славы. И я, чистый гуманитарий, вошел в роль гениального технаря. (Улыбается.)

— Режиссерские амбиции у вас имеются?

— Что-то поставить самому, естественно, хочется. Вроде уже созрел, есть что сказать. Надеюсь, в будущем осуществлю задуманное. Есть три направления, в сторону которых намереваюсь двигаться: театр, кино и мультфильмы.

— Вам любопытна анимация?

— В том числе. Как продюсеру и автору идеи. Малышам ведь необходимы циклы сказок, вроде бессмертного «Ежика в тумане». И еще я мечтаю возродить наши добрые ленты для детей. Помните «Приключения Электроника»? Это же чудо! Из новинок только «Последний богатырь» где-то приближается к лучшим образцам.

— В МХТ у вас двенадцать спектаклей, три из которых поставил Александр Молочников — молодой человек, двадцати пяти лет от роду. Как вам работалось под руководством столь юного творца?

— С Александром я знаком давно. Сначала мы играли вместе в одной постановке «Страдания юного В.» Василия Бархатова , с которым Молочникова взяли в театр. А потом вместе читали на кухне еще одну пьесу, которую Александр хотел ставить. Он, несомненно, одаренный, энергичный режиссер. И у нас с ним очень теплые взаимоотношения. Хотя и с другими коллегами они у меня дружеские… С возрас-том я пришел к осознанию, что во враждебной среде трудиться можно, но зачем? Обычно, если я чувствую нарастание конфликта, гашу его всеми силами. Безусловно, и я не идеален и в зависимости от ситуации тоже порой и вспыльчив, и агрессивен… Особенно когда вижу полное нежелание услышать чужую точку зрения или когда охватывает злость, что ты не в состоянии донести нечто важное до человека… Но таким я предстаю с близкими людьми. А с внешним миром я исключительно корректен. (Улыбается.)

— Ясно, что в семье вы не подарок…

— А семья вообще дело тяжелое. (Улыбается.) Но я пока только четыре года как семейный и не ощутил еще все нюансы.

— Жена у вас коллега и красавица блондинка Ксения Теплова … Где ваши пути впервые пересеклись?

— Ксения — моя богиня. (Улыбается.) Я это осознал сразу, как только ее встретил в Школе-студии МХАТ. У нас же с ней разница в возрасте всего год, учились мы в одно время, и она как-то участвовала в одном из капустников, где я ее и увидел. Это было неимоверно яркое впечатление. Она была окружена поклонниками. Кто только за ней не увивался! Даже не буду называть фамилии этих знаменитых мужчин. Тогда я даже и думать не смел о такой девушке.

— Очевидно, вы не ловелас. Даже не рискнули…

— Видимо, нет. (Улыбается.) Там же все было понятно без вариантов: обычный студент-второкурсник против уже маститых актеров, которые держали хвосты пистолетом. Так что на целых шесть лет наши с Ксенией пути-дороги разошлись. Но потом однажды она мне приснилась. Весь день я ходил сам не свой, воспринял это как некий знак, мы в театре стали чаще общаться, и затем это уже переросло в отношения.

— Какую свадьбу вы себе организовали?

— Лично я не хотел такого совкового торжества с накрытыми столами и тамадой, поэтому мы с Ксенией лишь расписались, причем в загс пришли большой компанией друзей и сразу стали отмечать на раскладном столике с пластиковыми стаканами. А через час уже отбыли на «Кинотавр», куда меня пригласили, и я целый день получал сообщения от пьяных с утра товарищей, которые после нашей стремительной свадьбы никак не могли себя собрать и приступить к работе. А мы в Сочи смотрели отличное кино и гуляли по побережью. (Улыбается.)

— Чувствуется, ваш дом любит гостей…

— А как же! Наши двери никогда не закрыты. Хотя иногда хочется только домашнего уюта и покоя.

— Помимо броской внешности какими супруга обладает чертами характера, важными для вас?

— Ксения добрая, ответственная, с юмором невероятным. Она такой настоящий фейерверк. Просто сгусток позитива и жизнелюбия. Она умеет в минуту развеять мою меланхолию. И, бесспорно, жена — надежный товарищ. Если что-то пообещает сделать, можно быть на сто процентов уверенным, что не обманет. А каким удивительным состраданием она обладает! Никогда не остается в стороне, если кому-то плохо. Сразу ринется в бой, будет геройски спасать весь мир…

— Как полагаете, общая сфера деятельности — плюс вашему союзу?

— Безусловно. Всегда есть о чем поговорить, понимаешь друг друга с полуслова, можешь советоваться относительно проектов, что-то подсказывать. Хотя я не стал бы ничего на свете красить либо белой, либо черной краской. У всего есть как лицевая, так и изнаночная сторона.

— Читала, что у вас есть желание поиграть на сцене какого-то зарубежного театра…

— Пока, к сожалению, не делаю никаких шагов в этом направлении. Даже английский не довожу до совершенства. (Улыбается.)

— Чего ждете? От кого вам требуется хороший пинок?

— От жены. (Смеется.) Ксюша регулярно занимается моим воспитанием. Я же классический подкаблучник, а значит, самый счастливый муж. (Улыбается.)

— Помогаете Ксении по хозяйству?

— Да, как положено, в магазины со списком хожу. А как я готовлю яичницу! С сыром, с сосисками, со всякими приправами, на медленном огне, с томлением… Поверьте, это вкусно!

— Вы молодой отец, вашей дочке Марусе два с половиной года…

— Между прочим, в то, что я стал отцом, тоже до сих пор не могу поверить. Наша кроха — это какая-то эйфория бесконечная. Не было ее на свете, а тут она уже на земле стоит, предложения какие-то строит. Сплошное волшебство…

— На кого похожа?

— У нее мой только разрез глаз, а все остальное, слава богу, Ксюшино. Она же девочка, должна быть красивой. (Улыбается.)

— Много с ней занимаетесь?

— Если не работаю, то мы с Марусей читаем, лепим, рисуем, вырезаем, наклеиваем, ходим в кружок танцев. Но в то же время мы с женой боимся дочку чрезмерно загрузить или, что еще хуже, спроецировать на нее свои подсознательные, неисполненные желания. Пусть лучше в дальнейшем сама выбирает себе увлечения, в зависимости от дарования.

— Вы легко относитесь к деньгам?

— Деньги не ставлю во главу угла, хотя отношение к ним меняется в зависимости от жизненных обстоятельств. Так, недавно мы взяли квартиру в ипотеку, поэтому сегодня другие приоритеты. Но Родину за миллионы точно не продам. (Улыбается.) Я в принципе непритязательный, всю необходимую одежду мне жена покупает. Вот только мимо игровой приставки не мог пройти — сразу приобрел. Признаюсь в этой страсти — поиграть на досуге. Причем настолько азартен, что могу зависнуть аж на тридцать шесть часов перед экраном. Это мой личный, правда, еще студенческий, рекорд. Зная за собой подобную слабость, на днях эту приставку отдал приятелю.

— А во что вы такое интересное играли тридцать шесть часов подряд?

— В футбол. Я его фанат. Раз в неделю мы с коллегами собираемся и гоняем мяч. На поле я на позиции защитника. И болел я всегда активно. Сначала за Краснодар, позже за Ростов, а теперь просто за красивую игру. Увы, попасть на трибуны предстоящего чемпионата мира крайне сложно, поэтому буду наблюдать за матчами по телевизору.