День славянской письменности отпразднуют в Филимонковском

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Мероприятие ко Дню славянской письменности пройдет в поселении Филимонковское. Об этом сообщила 22 мая заведующая библиотекой №265 поселка Валуево Татьяна Усанова.

— В субботу, 26 мая, мы проведем комплексное мероприятие, приуроченное к празднику. Тематическая встреча включит в себя беседу о зарождении славянской письменности и русского языка в целом. Дети услышат рассказ о просветителях Кирилле и Мефодии. Кроме этого, мы подготовили презентации о первом печатном станке и древних книгах на Руси, — отметила заведующая библиотекой №265 поселка Валуево Татьяна Усанова

Она добавила, что гостям встречи покажут фильм о кириллице и глаголице и предложат поучаствовать в викторинах «Помоги буквам» и «Превращения слов». После всех желающих пригласят на небольшое чаепитие.