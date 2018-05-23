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День славянской письменности отпразднуют в Филимонковском
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День славянской письменности отпразднуют в Филимонковском 

Префектура ТиНАО города Москвы 47 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Мероприятие ко Дню славянской письменности пройдет в поселении Филимонковское. Об этом сообщила 22 мая заведующая библиотекой №265 поселка Валуево Татьяна Усанова.
— В субботу, 26 мая, мы проведем комплексное мероприятие, приуроченное к празднику. Тематическая встреча включит в себя беседу о зарождении славянской письменности и русского языка в целом. Дети услышат рассказ о просветителях Кирилле и Мефодии. Кроме этого, мы подготовили презентации о первом печатном станке и древних книгах на Руси, — отметила заведующая библиотекой №265 поселка Валуево Татьяна Усанова.
Она добавила, что гостям встречи покажут фильм о кириллице и глаголице и предложат поучаствовать в викторинах «Помоги буквам» и «Превращения слов». После всех желающих пригласят на небольшое чаепитие.
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