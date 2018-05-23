Фан-фест у «Чаши»: почти бесплатный и без матрешек со свистком

Территорию у центра семьи «Казан», где в дни чемпионата мира по футболу, разместится фестиваль болельщиков, откроют в первых числах июня. Так, 8 июня здесь установят сцену, а первый «пакет» мероприятий в рамках ЧМ-2018 пройдет в парке 14 июня. Завершатся события 15 июля.

Болельщикам обещают концерты и спортивные игры. Кроме того, на больших экранах можно будет в прямом эфире наблюдать за ходом матчей чемпионата. Парк, по прогнозам городских властей, сможет принимать до 25 тысяч болельщиков. ВСЕ БЕСПЛАТНО. ПОЧТИ

В дни матчей ЧМ-2018 вход в парк будет бесплатным. За просмотр событий во внематчевые дни придется заплатить, в частности, билеты на концерт Земфиры продаются по цене от 2 до 4 тысяч рублей. Как отметила в ходе пресс-конференции в среду, 23 мая вице-премьер РТ Лейла Фазлеева , «в этом нет никакого противоречия».

Замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов рассказал о внутреннем устройстве парка:

Территорию фестиваля разделят на несколько зон. Сначала гости пройдут через досмотровую площадку, затем увидят магазин с официальной атрибутикой ЧМ-2018, а также ларьки с сувенирами.

Рядом со сценой в первой зоне разместят территорию «активности маленьких и взрослых». Здесь можно сыграть в мини-футбол или пройти полосу препятствий (только для детей).

В главном ресторане фестиваля подадут как фастфуд, так и полноценные блюда — «все по среднему чеку», подчеркнул Фаттахов. Чтобы избежать очередей, установят 36 касс. Кстати, главным гастрономическим рекордом фестиваля, по словам чиновника, должен стать 1,5 тонный чак-чак.

Прочие зоны фестиваля будут административными. В частности, здесь оборудуют камеры хранения, волонтерский центр, пресс-центр, штаб безопасности и центр аккредитации.

В магазинах фестиваля болельщиков представят большую коллекцию сувенирной продукции. Однако в наборе не будет скандально известных матрешек со свистком. О решении рассказала Лейла Фазлеева.

«Скандальные матрешки со свистком во рту у нас продаваться не будут», — подчеркнул вице-премьер. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Фан-фест состоит из серии событий, каждое из которых «имеет индивидуальную тематику и идею», сообщила Лейла Фазлеева. Таким образом, упор сделан на содержательную сторону.

«Концертная программа нацелена на раскрытие культурных ценностей — Татарстана и, в целом, России, стран мира, играющих в Казани», — отметила вице-премьер РТ.

Откроется фестиваль концертной программой Welcome to Kazan — «добро пожаловать» скажут 14 июня. Гостям покажут театрализованное шоу о наследии Казани, уникальном культурном коде и спортивных событиях, которые принимал город. Воплощать задумку будут государственный ансамбль песни и танца РТ, ансамбль танца Kazan, а также государственный камерный хор РТ.

16 июня расскажут о культурном многообразии республики, страны, гостей чемпионата. Эту «картинку» воплотит государственный ансамбль фольклорной музыки РТ. Ставку организаторы делают на интернациональное вокально-хореографическое попурри, в основе которого произведения стран-участниц чемпионата. Как отметила Лейла Фазлеева, это своего рода «визитка» команд ЧМ-2018.

21 июня — знакомство с татарской музыкой. 25 июня — день дворового футбола. 27 и 28 июня — события, навеянные Днем молодежи. Программу фестиваля в другие дни оглашать пока не стали. Следить за новостями можно на сайте «Казань 20118». ИНФРАСТРУКТУРАОсобый предмет гордости — наследие чемпионата мира по футболу, то есть все, что останется в нашем распоряжении по окончании события. Об инфраструктурной копилке в привязке именно к фан-фесту говорил Дамир Фаттахов. Итак, город получит следующее:

Реконструированная территория у центра семьи «Казан», где решены «вопросы звука, света, канализации» и другие житейские задачи. Площадку можно будет использовать для проведения крупных городских мероприятий.

Бульвар у «Татмедиа» — пешеходная зона, объединяющая улицу Декабристов с центром семьи «Казан». Здесь совсем скоро появятся арт-объекты — бетонные мячи с названиями всех стран-участниц ЧМ-2018.

Четырехполосная дорога по улице Бондаренко. В деталях о ней мы рассказывали в отдельной новости.

Кстати, фестиваль болельщиков оградят специальными металлическими конструкциями, которые уже сейчас можно увидеть у Центра семьи «Казан».