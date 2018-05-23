В Истре наградили лучших специалистов сферы туруслуг

Лучших поваров, горничных и официантов наградили в Истре. Мероприятие прошло в музейно‐выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Кто забрал главный приз, и какой округ заработал звание лучшего в туриндустрии — расскажет телеканал «360».

Гостям из-за границы можно не беспокоиться. Обслуживать их будут профессионалы области. Сегодня их наградили в МВК «Новый Иерусалим». Повар одного из подмосковных ресторанов Кирилл Карпов сегодня тоже получил награду — занял почетное второе место. Он один из лучших в своей профессии. Чтобы забрать заветный кубок — постарался на славу. Придумал авторское блюдо. Специально для гостей чемпионата мира.

«Решили так наказать»: идею запретить в России Booking.com объяснили личными амбициями

Подробнее

Карпов рассказывает, что профессиональные качества оценивали строго. Но главное жюри для него все-таки жена и сын. Свое блюдо придумал и его конкурент — повар-победитель. В его ресторане придумали специальный бургер в честь чемпионата мира. Рецептура — под секретом.

Источник фото: телеканал «360»

«Московскую область выбирают все больше людей. В это место они едут отдыхать. В этом году двойная нагрузка. Будут еще и болельщики. И мы им очень рады. Задача — чтобы они приехали болельщиками, а уехали туристами, которые любят Подмосковье и любят Россию — Оксана Косарева , министр культуры Московской области.

Оттачивают мастерство перед приемом иностранных гостей и работники сферы услуг: повара, горничные, официанты. Ведь одна из главных черт нашей страны — гостеприимство.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс профессионального мастерства проводят ежегодно. В этом году было больше 60 участников. Заветный кубок мечтали получить все. Но повезло лишь единицам. Наградили победителей не только грамотами. Главный приз — прокачать профессиональные навыки. Лучший менеджер и лучшая горничная пройдут мастер-классы в Академии социального управления. А потом поборются за приз на всероссийском конкурсе.