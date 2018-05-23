Молодые парламентарии Пресненского района организуют мероприятие в библиотеке имени Бунина 

В библиотеке имени Ивана Бунина 3 июня состоится выступление выпускников музыкальных учреждений. Организатором мероприятия выступила Молодежная палата Пресненского района.
— В этот день мы запланировали проверсти два концерта: фортепианный и вокальный. Откроют мероприятие выпускники Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена под руководством преподавателя учреждения Дарьи Каменевой, — рассказала председатель Молодежной палаты Анна Кузина.
Она добавила, что продолжат концерт вокалисты Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Руководителем музыкального вечера станет педагог Вера Трифонова.
Вход свободный. Гостей ждут в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.