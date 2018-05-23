Мероприятие «Веселые старты» прошло в районе Замоскворечье

Москвичи приняли участие 22 мая в «Веселых стартах», которые прошли по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 11 А.

— Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей. На празднике семьи посоревновались в спортивных состязаниях: в беге, прыжках и бросании мячей. В итоге всем вручили сладости и памятные дипломы. Кроме того, для гостей и участников выступили юные танцоры из студии «Камелия», — поделился подробностями ведущий специалист администрации муниципального округа Василий Федотов

Он добавил, что мероприятие разделили на две части: спортивную и развлекательную.

Отметим, что еще одно праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, организуют в Замоскворечье 30 мая.