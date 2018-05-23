Безопасность детских площадок проверили в Подольске

В Подольске инспекторы Госадмтехнадзора проверили детские площадки на безопасность. Неделю назад они дали предписание устранить ряд нарушений в одном из дворов. Элементы конструкций там установили прямо на бетонные плиты, что запрещено правилами.

Еще на днях детская площадка в одном из дворов Подольска не соответствовала никаким нормам. Устанавливать игровые элементы на бетоне запрещено. Впрочем, покрытие не было видно за слоем сорняка. Предписание — разобраться со всеми недостатками — Госадмтехнадзор выписал неделю назад. И первые нарушения уже начали устранять. Однако родители бдительности не теряют.

Источник фото: телеканал «360»

«Для меня важно, чтобы было прорезиненное покрытие, и проверяю непосредственно элементы конструкции», — рассказала жительница Подольска Любовь Балым.

С началом весны Госадмтехнадзор Подмосковья усилил контроль. В первую очередь, инспекторы проверяют надежность элементов. На площадках не должно быть элементов, которые могут стать причиной травмы.

Источник фото: телеканал «360»

«Детские игровые элементы должны быть обязательно окрашены, не должны быть травмоопасных элементов, в виде торчащих гвоздей. Также хотелось обратить внимание родителей, на то, что они должны следить за детьми», — заявил Андрей Савин , заместитель начальника отдела № 35 Госадмтехнадзора Московской области.

Этим летом работы у инспекторов прибавится. В ближайшее время начнется активный этап благоустройства и приемка объектов. В этом году в Подмосковье приведут в порядок почти 1,5 тысячи дворов. Первые 150 должны благоустроить уже к концу июня.