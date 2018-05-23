Житель Ленинградской области ищет потомков художника-фронтовика

Неизвестный солдат в блокадном Ленинграде спас от голодной смерти семью сослуживца и нарисовал им на память пейзаж.

Житель Ленинградской области Анатолий Семьянинов хранит у себя картину, написанную в 1943 году солдатом, гостившим у его родственников после выписки из госпиталя. Наследник полотна решил выяснить, кто является автором пейзажа и как сложилась его судьба.

Впервые он увидел эту картину после войны, будучи трехлетним мальчишкой. Увидел — и влюбился в нее с первого взгляда.

«Мало того, что уставился на нее, так пытался залезть на стол, чтоб на нее дотянуться. Достать не достал, но чуть не шлепнулся — тетка стала ругаться: «Что, мол, пялишься на картину? Что особого такого?» — а я сам не знаю, задела она меня и все!», — рассказал Анатолий корреспонденту «Звезды».

Мальчику рассказали, что написал эту картину солдат, с которым его дядя — Василий Стругин — оказался в одном госпитале после тяжелого ранения на ленинградском фронте.

Семья Василия Стругина всю блокаду прожила в коммунальной квартире на Моховой улице. И когда выяснилось, что раненому солдату после выписки из госпиталя нужно остаться в Ленинграде на лечебный отпуск — ему по дружбе предложили остановиться здесь.

Появление гостя в доме Стругиных буквально спасло от смерти младшего сына. Он отдавал весь свой паек чужой, по сути, семье. А еще он совершил поступок, поразивший всех — выменял самое ценное, что у него было — серебряные часы Буре — на холст, краски и кисти. И за несколько недель написал эту картину, оставив ее семье Стругиных перед возвращением на фронт.

«Как-то он так сказал — боюсь, что это моя последняя картина. Тетка спросила:”Что это за местность?” — Он отмахнулся: «Самое памятное мне место.»», — рассказал Семьянинов.

Тогда же он пообещал, что обязательно вернется в Ленинград после войны, чтобы навестить своих новых товарищей и написать пейзаж с «Летним садом». Но не вернулся. 75 лет картина хранится в семье Анатолия Петровича, но он не помнит — ни как звали ее автора, ни откуда он. Только неразборчивая подпись на холсте. Читается как «Смыслов». А вот какой инициал — «А» или «Л» — разобрать невозможно.

Он надеется, что потомки А. или Л. Смыслова все таки увидят её и помогут узнать больше о неизвестном художнике, защищавшем Ленинград 75 лет назад.