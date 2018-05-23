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Получатели услуг центра соцобслуживания отправились в «Стрелецкие палаты»
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Получатели услуг центра соцобслуживания отправились в «Стрелецкие палаты» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Посетители Территориального центра социального обслуживания «Орехово» филиала «Бретеево» стали участниками экскурсии в Музей военной истории «Стрелецкие палаты» Российского военно-исторического общества. Прогулка прошла в понедельник, 22 мая.
Заведующая отделением дневного пребывания Оксана Смолина поделилась с редактором газеты района Братеево о самом музее:
— «Стрелецкие палаты» — это развивающийся музей принципиально нового типа. Он представляет собой интерактивную площадку для молодых людей, которые интересуются отечественной военной историей. Конечно, наши посетители, многие из которых являются участниками военных сражений 41-45 годов, были впечатлены.
Напомним, что залы музея расположены в «Палатах Титова» — здании памятника архитектуры XVII века. Назвали его в честь первого владельца думного дьяка Семёна Титова, приближённый царя Алексея Михайловича Романова.
Фото предоставила Оксана Смолина
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