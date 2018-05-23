Получатели услуг центра соцобслуживания отправились в «Стрелецкие палаты»

Посетители Территориального центра социального обслуживания «Орехово» филиала «Бретеево» стали участниками экскурсии в Музей военной истории «Стрелецкие палаты» Российского военно-исторического общества . Прогулка прошла в понедельник, 22 мая.

Заведующая отделением дневного пребывания Оксана Смолина поделилась с редактором газеты района Братеево о самом музее:

— «Стрелецкие палаты» — это развивающийся музей принципиально нового типа. Он представляет собой интерактивную площадку для молодых людей, которые интересуются отечественной военной историей. Конечно, наши посетители, многие из которых являются участниками военных сражений 41-45 годов, были впечатлены.

Напомним, что залы музея расположены в «Палатах Титова» — здании памятника архитектуры XVII века. Назвали его в честь первого владельца думного дьяка Семёна Титова, приближённый царя Алексея Михайловича Романова

Фото предоставила Оксана Смолина