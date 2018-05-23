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Какие угощения и развлечения готовит для гостей ПМЭФ
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Какие угощения и развлечения готовит для гостей ПМЭФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Завтра, 24 мая, начинает свою работу 22 Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Гостей ждет изысканное меню: предгорный козленок, барабуля, камбала, вино и клубника. Также для посетителей подготовили программу с развлечениями.
Санкт-Петербург встретит гостей форума солнечной погодой. Но всех приезжих ждут и квесты по поиску свободных номеров в гостиницах города. Во многих отелях свободных номеров нет. Первые начали бронировать еще за полгода до форума гости из десятков стран. Такую ситуацию можно наблюдать во многих отелях в центре Санкт-Петербурга, возле аэропорта и в Василеостровском районе.
Источник фото: телеканал «360»
Учесть гостям культурной столицы нужно и то, что цены к форуму выросли в полтора два раза. Что касается такси, то заплатить за поездку придется по повышенному тарифу. Операторы предупреждают, что машин мало, а желающих добраться до ПМЭФ в эти дни много.
После удачного заселения гости могут отправиться на Экспофорум. Территория центра огромная — 56 гектаров. Здесь легко могут поместиться все 15 тысяч гостей.
Источник фото: телеканал «360»
На обед посетителям предложат все, что душе угодно.
«Предгорный козленок, барабуля, камбала, вино и клубника — этим мы будем кормить гостей форума. Именно эти блюда полюбились гостям особенно сильно», — рассказал Сергей Резников, руководитель ресторана «Кубань».
Источник фото: телеканал «360»
А для тех, кто хочет познакомиться с культурой и архитектурой Санкт-Петербурга, есть хорошие новости: до Царского села рукой подать, Павловский дворец, Петергоф и Стрельна находятся всего в нескольких километрах от Экспофорума.
Плюс гости города смогут посмотреть выступления в Мариинском театре, ралли ретро автомобилей, и на самой площадке организаторы пообещали очень насыщенную спортивную и культурную программу.
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