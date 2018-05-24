На Урале из-за плесени закрыли детский сад

Свердловские санврачи провели плановую выездную проверку детских садов Серова. В одном из дошкольных учреждений представители ведомства выявили грубые нарушения санитарных норм.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, после выездной проверки специалисты пришли к выводу, что детский сад №9 «Семицветик», который находится на улице Овощная,3, небезопасен для дальнейшей деятельности.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведения плановой проверки были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства к эксплуатации зданий: стены и потолок местами поражены грибком, отделка стен и потолка не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию. Из-за нарушений кровли здания вода стекает по стенам, с потолка.

После проверки деятельность садика была временно приостановлена. Материалы проверки были переданы в суд для привлечении юридического лица к административной ответственности. 16 мая суд вынес решение закрыть детский сад на 90 суток.