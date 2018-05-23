Ещё
У сборника «В Питере жить» может появиться продолжение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

У сборника «В Питере жить» может появиться продолжение 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
У книги «В Питере жить» возможно появится продолжение. На это намекнула издатель Елена Шубина во время презентации проекта «В Питере жить. Продолжение» в Михайловском манеже.
«Безусловно, идея продолжения мне нравится, и перспективы у нее есть. Это личная история в Петербургском контексте. Не случайно тут даже такой заголовок: «От Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории». Люди рассказывают о своем ареале, как правило — это детство. То же самое выпустить не выйдет, нужно более тщательно продумать концепт книги, и все получится», — рассказала она на встрече.
Появление второй части сборника прокомментировал петербургский историк, публицист и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье: «Я могу, не задумываясь назвать десять человек, которые должны быть в сборнике. К примеру, нет Сергея Шнурова. Нынешний Петербург нужно зафиксировать, так же, как и „Бандитский Петербург“. Это было страшное и одновременно увлекательное время».
Напомним, книга «В Питере жить» вышла в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» в мае прошлого года к 314-летию Петербурга. В нее вошли рассказы-признания в любви знаменитых горожан, от Татьяны Толстой до номинантки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизаветы Боярской. Здесь можно прочитать отрывки из сборника.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «Вконтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
The Hatters выпустили новый клип «Наружу изнутри» о любви на фоне петербургских красот Почта России предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты» Как на чердаке нашли 30 000 снимков Ленинграда неизвестного (и очень талантливого!) фотографа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?114
Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»2
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение