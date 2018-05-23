У сборника «В Питере жить» может появиться продолжение

У книги «В Питере жить» возможно появится продолжение. На это намекнула издатель Елена Шубина во время презентации проекта «В Питере жить. Продолжение» в Михайловском манеже.

«Безусловно, идея продолжения мне нравится, и перспективы у нее есть. Это личная история в Петербургском контексте. Не случайно тут даже такой заголовок: «От Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории». Люди рассказывают о своем ареале, как правило — это детство. То же самое выпустить не выйдет, нужно более тщательно продумать концепт книги, и все получится», — рассказала она на встрече.

Появление второй части сборника прокомментировал петербургский историк, публицист и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье : «Я могу, не задумываясь назвать десять человек, которые должны быть в сборнике. К примеру, нет Сергея Шнурова . Нынешний Петербург нужно зафиксировать, так же, как и „Бандитский Петербург“. Это было страшное и одновременно увлекательное время».

Напомним, книга «В Питере жить» вышла в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» в мае прошлого года к 314-летию Петербурга. В нее вошли рассказы-признания в любви знаменитых горожан, от Татьяны Толстой до номинантки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизаветы Боярской . Здесь можно прочитать отрывки из сборника.

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