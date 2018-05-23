Последний Бродский

78 лет назад, 24 мая 1940 года, родился Иосиф Бродский — последний, быть может, классик русской поэзии. Сегодня в поисковых запросах его имя встречается чаще, чем имя любого другого нашего поэта, родившегося в XX веке.

О нем снимают фильмы, пишут книги, ему ставят памятники. К каждой дате публикуются подборки стихотворений, высказываний. Личные обстоятельства, которые он так последовательно оставлял в тени, изучаются под лупой. Доходит до смешного: в Сети можно найти даже сайт «Бродский и котики» — поэт и правда обожал кошек.

Эта популярность удивляет. Ведь у массового читателя в чести стихи горячие и душевные, как у поэтов-шестидесятников. А «умников», вроде Бродского или, скажем, Ходасевича, больше уважают, нежели любят. Поэзия Бродского (кроме ранней) сложна и рафинирована, она совершенна, но холодна и начисто лишена эмоций. Послушайте его авторское чтение, сохранилось много записей. Монотонно, бесстрастно, даже скучновато. Так чем же объяснить феномен нынешнего интереса?

Образ поэта в массовом сознании — это не столько творчество, сколько его жизнь. А с ней у Бродского полный порядок. Власть сделала ему каноническую биографию русского поэта. С неправедным судом и максимально жестоким приговором, со знаменитыми «Крестами» и пересыльными тюрьмами, с затерянной среди полярных болот деревенькой в 14 домов, с изгнанием и мировым триумфом в итоге — кто знает, получил бы он Нобелевскую премию без этих суровых жизненных вех. А еще Бродский любил так, как должен любить настоящий поэт. Четверть века посвящал стихи предавшей его женщине. Есть в этом чувстве что-то великое, бессмертное, дантовское. Как и в том, что Иосиф Александрович жалел лишь об одном: не написал он, как Данте, своей «Божественной комедии».

В отличие от многих эмигрантов, Бродский не стал делать из своего изгнания профессию. Не работал на «вражеских голосах», пытаясь одновременно заработать и свести счеты с советской властью. Категорически не допускал, чтобы из него делали жертву. Поэт прожил на Западе еще одну жизнь, преподавал в университетах, не имея даже диплома о среднем образовании, а его написанные на английском эссе безукоризненны.

Оглянитесь вокруг, вы можете назвать поэта, который займет место вслед за Бродским? Увы, кандидатов в классики не видно даже на горизонте. Не потому, что русская земля перестала рожать таланты. Просто приходят поколения, которые вообще не читают стихи. Поэзия способна уйти в подполье, преодолеть непонимание, выжить в лагере и вновь явиться в блеске славы. Смертельно только равнодушие, сквозь серую толщу которого не пробьется даже самое яркое слово. На Иосифе Бродском классика русской поэзии может закончиться. Что ж, достойная точка.