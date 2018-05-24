Ещё
Создатель «Симпсонов» анонсировал выход мультсериала для взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Создатель «Симпсонов» анонсировал выход мультсериала для взрослых 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Премьера нового мультсериала Disenchantment («Разочарование») от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга состоится 17 августа. Об этом сообщает Mashable в четверг, 24 мая.
Disenchantment станет первым проектом Грейнинга за почти 20 лет. Шоу расскажет историю о сильно пьющей молодой принцессе Бин, ее злобном компаньоне-эльфе Эльфо и ее личном демоне Люси. Мультсериал будет состоять из десяти эпизодов и выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
«Вообще Disenchantment будет о жизни и смерти, любви и сексе и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов, несмотря на то, что нам твердят всякие старейшины, маги и прочие козлы», — описывал свой новый проект Грейнинг в 2017 году.
В конце апреля «Симпсонам» предрекли скорый уход из-за скандала вокруг одного из персонажей — индийца Апу Нахасапимапетилона.
«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. Шоу насчитывает 29 сезонов и было продлено до 30-го. Грейнинг также создал мультсериал «Футурама», который выходил с 1999-го по 2013 год.
Последние новости
Россиянам напророчили голодное лето Россияне оценили работу Медведева во главе правительства Названо самое опасное для русскоязычных место в мире
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Нищета и забвение: судьбы известных актеров6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение