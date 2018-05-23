Что готовят организаторы к Шукшинскому кинофестивалю?

Шукшинскому кинофестивалю исполняется 20 лет. Уже известно, что готовят нам организаторы, кто из известных актёров зван?

К нам снова приедет народный артист Виктор Мережко , в 2017 году он возглавлял жюри Шукшинского кинофестиваля. Теперь он выступит в роли его президента; по его рекомендации уже определён человек, который будет отбирать фильмы для конкурсного показа (приём заявок ещё продолжается).

А жюри кинофестиваля возглавит киновед, доктор искусствоведения, действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин . По словам начальника краевого Управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой, когда-то он ещё журналистом работал на съёмках картин Шукшина, брал у него интервью.

Главное культурное событие алтайского лета уже не укладывается в традиционные 4 дня. В этом году часть его мероприятий пройдёт 23 июля, официальное открытие состоится на следующий день. А заключительные мероприятия Шукшинских дней на Пикете — 28 июля.