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Что готовят организаторы к Шукшинскому кинофестивалю?
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Что готовят организаторы к Шукшинскому кинофестивалю? 

АиФ — Алтай 15 минут назад
Шукшинскому кинофестивалю исполняется 20 лет. Уже известно, что готовят нам организаторы, кто из известных актёров зван?
К нам снова приедет народный артист Виктор Мережко, в 2017 году он возглавлял жюри Шукшинского кинофестиваля. Теперь он выступит в роли его президента; по его рекомендации уже определён человек, который будет отбирать фильмы для конкурсного показа (приём заявок ещё продолжается).
А жюри кинофестиваля возглавит киновед, доктор искусствоведения, действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин. По словам начальника краевого Управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой, когда-то он ещё журналистом работал на съёмках картин Шукшина, брал у него интервью.
В делегации кинематографистов будет народный артист России Фёдор Добронравов. Он представит в Барнауле спектакль «Чудики» по Шукшину. Ожидается и заслуженный артист РФ Анатолий Белый с творческой программой «Кинопоэзия». Ещё есть договорённость о приезде заслуженного артиста России Игоря Беляева, артистки и певицы Татьяны Абрамовой, сценариста, киноактёра Анатолия Чижикова, заслуженного артиста Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадакова. Кинорежиссёр Юрий Коротков будет экспертом на питчинге молодых кинематографистов. Это мероприятие во второй раз станет профессиональной частью кинематографической программы Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».
Главное культурное событие алтайского лета уже не укладывается в традиционные 4 дня. В этом году часть его мероприятий пройдёт 23 июля, официальное открытие состоится на следующий день. А заключительные мероприятия Шукшинских дней на Пикете — 28 июля.
АиФ — Алтай: последние новости
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