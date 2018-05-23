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Пианист Березовский выступит в рамках «Русских сезонов» на ПМЭФ
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Пианист Березовский выступит в рамках «Русских сезонов» на ПМЭФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Концерт пианиста Бориса Березовского состоится 24 мая в рамках официальной культурной программы Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс‐служба международного культурного проекта «Русские сезоны».
Борис Березовский — один из самых востребованных пианистов мира, заслуженный артист России. Он удостоен крайне почетного звания для пианистов — Steinway Artist. Искусство российского исполнителя отличается виртуозностью, совершенным звуком с богатым спектром динамических оттенков, репертуарным разнообразием.
Березовский — участник крупнейших международных музыкальных фестивалей в России, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Словакии, Японии, США. Среди его ангажементов на сезоны 2018–2019 годов — выступления на мировых концертных площадках, сольные гастроли в Европе, Азии и странах Латинской Америки. Борис Березовский также является художественным руководителем фестиваля «Музыка Земли», соединяющего на одной сцене академическую и фольклорную музыку.
В программе вечера прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Эдварда Грига.
22 Международный экономический форум в Санкт‐Петербурге начнет свою работу 24 мая. Гостей ждет изысканное меню: предгорный козленок, барабуля, камбала, вино и клубника. Также для посетителей подготовили программу с развлечениями.
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