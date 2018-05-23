Forbes рассказывает о детских мечтах миллиардеров. Премьера сериала

Во Всемирному дню защиты детей Forbes запускает специальный видеопроект «Детские мечты миллиардеров». Каждый день мы будем публиковать по одной эксклюзивной видеоистории героев проекта, рассказывающих, о чем они мечтали в детстве. Документальный сериал рассчитан на 12 серий, первые две уже доступны на сайте проекта.

Впервые на камеру самые успешные предприниматели России — участники списка Forbes поделятся своими детскими воспоминаниями и поговорят о самом сокровенном: о чем мечтали в раннем возрасте и о том, как воплощали свои мечты в жизнь.

«Детские мечты миллиардеров» — это уникальный проект. Авторы спецпроекта приоткрыли завесу нежного возраста самых богатых и влиятельных людей страны. Перед зрителями предстанут участники списка Forbes в непривычной роли — роли мечтателей», — прокомментировала Екатерина Тихомирова , вице-президент медиагруппы ACMG.

Идея спецпроекта «Детские мечты миллиардеров» принадлежит главному редактору Forbes Life Андрею Золотову : «Не все мечты сбываются. Я, например, хотел стать поваром, но не сложилось». Эта фраза Билла Гейтса лучше всего иллюстрирует замысел. Всем интересно сопоставить мечты с реальностью. В случае с участниками списка Forbes это вдвойне любопытно: человек добился, кажется, уже всего на свете. А чего он хотел, когда был ребенком? Удалось ли это воплотить в жизнь? Удивительнее всего, что даже у миллиардеров вышло все не так, как хотелось в детстве».

Роман Авдеев, Рубен Варданян, Олег Бойко, Красные «Жигули» или дирижабль со стеклянным полом? «Докторская» колбаса или игра в джазовом коллективе? «Детские мечты миллиардеров» предлагают истории успеха богатейших людей страны и мира, а архивные семейные фотографии и мультипликации помогут раскрыть характеры героев сериала с самых неожиданных сторон. Михаил Фридман Александр Мамут и другие помогут читателям, а теперь уже и зрителям издания узнать, какие детские мечты, желания и цели впоследствии приводят людей в список Forbes.

«Детские мечты миллиардеров» станут одним из первых видеопроектов новой мультимедийной платформы Forbes Video, совсем недавно запущенной изданием. Площадка позволит своим пользователям познакомиться с самыми интересными, актуальными и эксклюзивными историями из жизни и бизнеса в формате увлекательных видеопроектов.