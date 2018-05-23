Ещё
Forbes рассказывает о детских мечтах миллиардеров. Премьера сериала
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Forbes рассказывает о детских мечтах миллиардеров. Премьера сериала 

Forbes.ru 1 час назад
Во Всемирному дню защиты детей Forbes запускает специальный видеопроект «Детские мечты миллиардеров». Каждый день мы будем публиковать по одной эксклюзивной видеоистории героев проекта, рассказывающих, о чем они мечтали в детстве. Документальный сериал рассчитан на 12 серий, первые две уже доступны на сайте проекта.
Впервые на камеру самые успешные предприниматели России — участники списка Forbes поделятся своими детскими воспоминаниями и поговорят о самом сокровенном: о чем мечтали в раннем возрасте и о том, как воплощали свои мечты в жизнь.
«Детские мечты миллиардеров» — это уникальный проект. Авторы спецпроекта приоткрыли завесу нежного возраста самых богатых и влиятельных людей страны. Перед зрителями предстанут участники списка Forbes в непривычной роли — роли мечтателей», — прокомментировала Екатерина Тихомирова, вице-президент медиагруппы ACMG.
Идея спецпроекта «Детские мечты миллиардеров» принадлежит главному редактору Forbes Life Андрею Золотову: «Не все мечты сбываются. Я, например, хотел стать поваром, но не сложилось». Эта фраза Билла Гейтса лучше всего иллюстрирует замысел. Всем интересно сопоставить мечты с реальностью. В случае с участниками списка Forbes это вдвойне любопытно: человек добился, кажется, уже всего на свете. А чего он хотел, когда был ребенком? Удалось ли это воплотить в жизнь? Удивительнее всего, что даже у миллиардеров вышло все не так, как хотелось в детстве».
Красные «Жигули» или дирижабль со стеклянным полом? «Докторская» колбаса или игра в джазовом коллективе? «Детские мечты миллиардеров» предлагают истории успеха богатейших людей страны и мира, а архивные семейные фотографии и мультипликации помогут раскрыть характеры героев сериала с самых неожиданных сторон. Михаил Фридман, Роман Авдеев, Рубен Варданян, Олег Бойко, Александр Мамут и другие помогут читателям, а теперь уже и зрителям издания узнать, какие детские мечты, желания и цели впоследствии приводят людей в список Forbes.
«Детские мечты миллиардеров» станут одним из первых видеопроектов новой мультимедийной платформы Forbes Video, совсем недавно запущенной изданием. Площадка позволит своим пользователям познакомиться с самыми интересными, актуальными и эксклюзивными историями из жизни и бизнеса в формате увлекательных видеопроектов.
Forbes.ru: последние новости
Магнаты фастфуда: сеть китайских закусочных воспитывает из детей лидеров В Москву едет главный французский специалист по эстетической хирургии Сценарист Роберт Макки рассказал, как зарабатывать на хороших историях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?116
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что скрывает смерть Листьева132
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение