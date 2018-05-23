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Эксперт: деревенскому стилю не место в центре Калининграда
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Эксперт: деревенскому стилю не место в центре Калининграда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Калининграде прошел круглый стол о новых стандартах для работы сезонного кафе с участием бизнесменов, главного архитектора Калининграда Андрея Анисимова и замглавы города Артура Крупина. Новый административный регламент №164-21/у позволяет привести все городские кафе, открывающие летние веранды, к единому стилю.
«Перед нами не стоит задача обезличить или вмешаться в деятельность городского общепита, — поясняет Артур Крупин. — Наша задача создать комфортную среду для работы, как самих кафе, так и их посетителей. Мы лишь хотим, чтобы наш город был красивее и удобнее, чтобы уже созданные или вновь открывающиеся предприятия находились в схожем архитектурном стиле, гармонирующем с теми объектами, которые находятся вокруг».
По словам Артура Крупина, они ни каким образом не влияют на стиль или меню кафе, только внешняя сторона вопроса: комфорт, эстетичность и безопасность отдыхающих и горожан, живущих рядом или непосредственно в здании, где открыто кафе с летней верандой.
«Мы стремимся сделать регламент простым, прозрачным и понятным для предпринимателей, — заявил главный архитектор Калининграда. — Поэтому текущий круглый стол не будет единственным мероприятием по работе с бизнесменами. Все ваши отзывы, проблемы и пожелания мы готовы рассмотреть онлайн через электронную почту ga_arx@klgd.ru. По итогу, собранные материалы мы вновь вынесем на обсуждение в сентябре 2018 года, чтобы новые поправки заработали к туристическому сезону 2019 года».
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