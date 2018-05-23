«Рюкзачок добра» соберут в Рязанском районе

Благотворительная акция «Рюкзачок добра» стартовала в храме преподобного Сергия Радонежского на Рязанке.

— Цель благотворительной акции — сбор ранцев, рюкзаков, школьной формы и спортивного инвентаря, а также других школьных вещей, бывших в употреблении, но находящихся в хорошем состоянии, — сообщили в храме. — Принимаются и новые школьные вещи для детей из малообеспеченных и многодетных семей нашего прихода.

Принести необходимые для многих семей ЮВАО вещи можно до 02 сентября по адресу: улица Окская, дом 17.