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«Рюкзачок добра» соберут в Рязанском районе
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«Рюкзачок добра» соберут в Рязанском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Благотворительная акция «Рюкзачок добра» стартовала в храме преподобного Сергия Радонежского на Рязанке.
— Цель благотворительной акции — сбор ранцев, рюкзаков, школьной формы и спортивного инвентаря, а также других школьных вещей, бывших в употреблении, но находящихся в хорошем состоянии, — сообщили в храме. — Принимаются и новые школьные вещи для детей из малообеспеченных и многодетных семей нашего прихода.
Принести необходимые для многих семей ЮВАО вещи можно до 02 сентября по адресу: улица Окская, дом 17.
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