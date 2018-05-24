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Макрон рубит окно в Россию
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Макрон рубит окно в Россию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«У Макрона уникальный шанс запустить новый ход европейской истории». Об этом заявил в интервью программе «60 минут» президент технопарка Доминик Фаш, принявший участие в Петербургском международном экономическом форуме.
К ПМЭФ президент Франции готовился особым образом, возлагая на него большие надежды. И это не случайно. Доминик Фаш считает, что на форуме для Европы открывается окно. Происходит это по отрицательным и положительным причинам. Из отрицательных — позиция Трампа, которую никто из европейских лидеров не понимает до конца и потому опасается. А из положительных — очевидность того, что Европа, такая как была, закончилась.
"Надо найти новую границу Европы. Я полагаю, что Макрон думает об этом по одной простой причине, что Франция осталась единственным атомным государством в Европе, которое гарантирует ей безопасность". И сейчас очень удобный момент этим воспользоваться.
На форуме будут обсуждаться сложные вопросы, связанные с энергетикой и оборонкой. Но, если запустить новую Европу в области науки, образования, культуры, можно дать совершенно новый импульс развитию международных отношений", — подытожил Фаш.
24 мая стартовал Петербургский международный экономический форум. Он пройдет в центре «Экспофорум». Ожидается 15 тысяч делегатов, а также около полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 стран.
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