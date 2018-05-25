Девушка-мультяшка: художница год рисовала себя героиней 50 мультиков

Художнице Сэм Скиннер (Sam Skinner) 24 года, она обожает рисовать и бросать самой себе вызовы. Так девушка решила нарисовать пять десятков своих автопортретов, стилизованных под героев известных мультфильмов и анимационных картин.

«Сначала я составила список из ста персонажей, но потом сократила их количество до пятидесяти. Я рисовала портреты, доставая имя следующего героя из шляпы не глядя. Сложнее всего мне дались образы в стиле Тима Бёртона , сериала «Спецагент Арчер» и музыкальной группы Gorillaz», — рассказывает иллюстратор. Столь масштабный проект длился целый год, по итогам которого она представила свои работы публике. Результаты впечатляют.

Знакомьтесь, Сэм Скиннер, художник-иллюстратор. Оцените, насколько узнаваемы её черты в 50 мульт-героях, которых она нарисовала.