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Девушка-мультяшка: художница год рисовала себя героиней 50 мультиков
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Девушка-мультяшка: художница год рисовала себя героиней 50 мультиков 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Художнице Сэм Скиннер (Sam Skinner) 24 года, она обожает рисовать и бросать самой себе вызовы. Так девушка решила нарисовать пять десятков своих автопортретов, стилизованных под героев известных мультфильмов и анимационных картин.
«Сначала я составила список из ста персонажей, но потом сократила их количество до пятидесяти. Я рисовала портреты, доставая имя следующего героя из шляпы не глядя. Сложнее всего мне дались образы в стиле Тима Бёртона, сериала «Спецагент Арчер» и музыкальной группы Gorillaz», — рассказывает иллюстратор. Столь масштабный проект длился целый год, по итогам которого она представила свои работы публике. Результаты впечатляют.
Знакомьтесь, Сэм Скиннер, художник-иллюстратор. Оцените, насколько узнаваемы её черты в 50 мульт-героях, которых она нарисовала.
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