Художница вывела себяшки на новый уровень и нарисовала 50 автопортретов в стиле известных мультов 

24-летняя иллюстратор Сэм Скиннер (Sam Skinner) решила вывести свои навыки рисования на новый уровень. Девушка начала челлендж, в рамках которого она должна была нарисовать пять десятков своих автопортретов, стилизованных под популярные мультфильмы. Совсем недавно она закончила работу над этим трудоемким проектом, и ее результаты впечатляют.
Источник: Bored Panda
Сэм признается, что самым сложным в проекте было выбрать необходимых персонажей для серии.
«Сначала я составила список из приблизительно сотни персонажей, которых хотела отрисовать, но потом сократила его до пятидесяти. Я рисовала портреты, не глядя вытаскивая имена персонажей из шляпы».
Когда девушка работала над проектом, особенно сложно ей дались портреты в стиле Тима Бёртона, сериала «Спецагент Арчер» и группы Gorilazz. В общей сложности над пятьюдесятью портретами она работала в течение года, и, поверьте, тут есть на что посмотреть.
А вот и художница Сэм Скиннер собственной персоной. Оцените, насколько хорошо ей удалось передать свои черты в образах разных персонажей.
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Gorillaz
Футурама
Суперкрошки
Симпсоны
Рик и Морти
Губка Боб Квадратные Штаны
Южный Парк
Гравити Фолз
Сейлор Мун Тим Бёртон
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Скуби-Ду Волшебные покровители
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