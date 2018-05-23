Художница вывела себяшки на новый уровень и нарисовала 50 автопортретов в стиле известных мультов

24-летняя иллюстратор Сэм Скиннер (Sam Skinner) решила вывести свои навыки рисования на новый уровень. Девушка начала челлендж, в рамках которого она должна была нарисовать пять десятков своих автопортретов, стилизованных под популярные мультфильмы. Совсем недавно она закончила работу над этим трудоемким проектом, и ее результаты впечатляют.

Источник: Bored Panda

Сэм признается, что самым сложным в проекте было выбрать необходимых персонажей для серии.

«Сначала я составила список из приблизительно сотни персонажей, которых хотела отрисовать, но потом сократила его до пятидесяти. Я рисовала портреты, не глядя вытаскивая имена персонажей из шляпы».

Когда девушка работала над проектом, особенно сложно ей дались портреты в стиле Тима Бёртона , сериала «Спецагент Арчер» и группы Gorilazz. В общей сложности над пятьюдесятью портретами она работала в течение года, и, поверьте, тут есть на что посмотреть.

А вот и художница Сэм Скиннер собственной персоной. Оцените, насколько хорошо ей удалось передать свои черты в образах разных персонажей.

Лаборатория Декстера

Время приключений

Gorillaz

Футурама

Суперкрошки

Симпсоны

Рик и Морти

Губка Боб Квадратные Штаны

Южный Парк

Гравити Фолз

Сейлор Мун Тим Бёртон

Гарфилд

Скуби-Ду Волшебные покровители

Покемон

Спецагент Арчер

Minecraft

Sonic the Hedgehog

Американский папаша

Снупи и мелочь пузатая

Аватар: Легенда об Аанге

Закусочная Боба

Дисней

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Happy Tree Friends

Студия «Гибли»

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Финес и Ферб

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Codename: Kids Next Door

Лига справедливости

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