Волонтеры разработали бренд подмосковного музея‑заповедника «Мелихово»

Студенты-волонтеры разработали бренд подмосковного государственного музея-заповедника «Мелихово» и городского поселения Богородское, победителем стал проект команды «Много», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Музей-заповедник Чехова «Мелихово» и администрация городского поселения Богородское на протяжении года сотрудничают с Первым московским образовательным комплексом (1МОК). В рамках этого сотрудничества студенты факультета «Реклама» разработали проекты по формированию бренда музея», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Из 23 представленных проектов лучшими были признаны восемь студенческих волонтерских образовательных проектов по формированию брендов государственного литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово» и муниципального образования «Городское поселение Богородское».

На защите волонтерских проектов в качестве жюри выступили представители музея и администрации городского поселения. В ходе защиты студенты представили не только разработанное архитектурное построение брендов, но и их визуальные компоненты. Победителем стал проект команды «Много», состоящей из одного человека — Валерии Шкляевой.

По словам министра, такой формат сотрудничества имеет большую социальную значимость, поскольку представляет интерес и для музея, и для самих учащихся, получающих опыт работы с заказчиками в лице госучреждений культуры и возможность применить свои навыки на практике.

«Волонтерские проекты — это свежий, нестандартный взгляд, ломающий стереотипное представление о музее «Мелихово» и Богородском, который способен увеличить их туристическую привлекательность, привлечь молодых людей в музей, сделать эти места по-настоящему модными, вызвать интерес к творчеству Чехова и к богородской игрушке. Уверена, что опыт создания волонтерских проектов будет взят на вооружение и другими музеями», — подчеркнула Косарева.