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В воронежских детсадах появится более 2,5 тыс. мест для малышей ясельного возраста
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В воронежских детсадах появится более 2,5 тыс. мест для малышей ясельного возраста 

Вести Воронеж 7 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Власти планируют реализовать проект за два года.
В детских садах региона появятся больше двух с половиной тысяч новых мест для детей младше трёх лет. На это потребуется примерно два года и почти полтора миллиарда рублей. В областном центре построят новые дошкольные учреждения с ясельными группами. А в районах области пойдут по менее затратному пути и откроют ясли в уже существующих. Но сначала помещения капитально отремонтируют. В ясли будут принимать и самых маленьких. Отдельная группа с малышами до полутора лет появится в каждом районе Воронежа. — Рассчитываем на появление как минимум 15 новых учреждений, в которых будут и ясельные места, ясельные группы и они будут сосредоточены, прежде всего, в Воронеже, потому что здесь главная потребность. Также они появятся в ряде муниципальных районов Воронежской области, — отметил временно исполняющий обязанности руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.
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