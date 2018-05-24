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Не смотри вниз: Новый трейлер экшна «Небоскреб»
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Не смотри вниз: Новый трейлер экшна «Небоскреб» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Вышел второй дублированный трейлер экшна-драмы Роусона Маршалла Тербера «Небоскреб» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Бывший оперативник из ФБР (Джонсон) переквалифицировался в эксперта по безопасности высотных зданий. Вместе с семьей он переезжает в Китай, где получает работу мечты — следить за порядком в одном из самых технологичных небоскребов мира. Спокойная жизнь длится недолго, героя подставляют, небоскреб охватывает огонь, а где-то на самом верху ждут спасения его жена и дочки.
Мощнейшие спецэффекты и головокружительные трюки увидим в кино с 12 июля.
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