В Эрмитаже открылся музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Концерт прошел в Гербовом зале музея с сопровождении Константиновского оркестра под управлением Константина Орбеляна (США). Были исполнены шедевры мировой оперы — произведения Моцарта, Бизе, Верди, Пуччини, Гершвина, Бернстайна.

"В Эрмитаже есть множество мест, в которых можно делать концерты, и этот музей был и остается оплотом классической музыки, как вышло и на этот раз. А вообще Санкт-Петербург — это в полном смысле слова город дворцов, который четверть века назад подсказал нам идею такого фестиваля. И вот уже столько лет этот праздник живет и расширяет свои границы, открывая все новые роскошные интерьеры, вступая в заговор с дворцовыми тайнами. При этом самое главное для нас — соответствовать великолепию архитектурных шедевров", — сказала корреспонденту ТАСС художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц.

Фестиваль пройдет уже в 26-й раз и продлится до 1 июля, в это время для горожан и гостей города запланированы концерты в разных районах Петербурга и его пригородах. Выступления пройдут в Михайловском замке, Константиновском дворце, Дворце купцов Елисеевых (Талион Империал Отель), Екатерининском дворце в музее-заповеднике «Царское Село». Впервые классика прозвучит в стенах высокотехнологичного, интерактивного музея-выставки «Россия — моя История», где 12 июня пройдет концерт в честь Дня России. Гости фестиваля побывают также на музыкальном вечере в обновленном особняке художника и архитектора Александра Брюллова на набережной Лейтенанта Шмидта.

Среди участников — скрипач-виртуоз, потомок знаменитой династии Франсуа Пино-Бенуа (Франция); французский дирижер Николя Краузе, польский пианист Кшиштоф Яблонский, один из ярких представителей нового поколения немецких пианистов Дэниэл Лебхардт, дирижеры Феликс Коробов Михаил Голиков . Вновь на фестивале выступят итальянские виртуозы саксофонист Федерико Мондельчи и аккордеонист, импровизатор Симоне Занкини.