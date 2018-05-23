«Садко»: былина и мультфильм. Специалисты — о феномене народного творчества

Специалисты: в области устного народного творчества — кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ Галина Вардугина и психологии — кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ Евгения Ситкина рассказывают об особенностях былины и объясняют не угасающий интерес взрослых и детей к творчеству прапрадедов.

Галина Вардугина: «Былина о Садко — одна из самых редких в русском эпосе»

«На первый взгляд кажется, что новые картины продолжают старые традиции советского анимационного кино и даже развивают их: с первых кадров на экране мелькают золотые маковки церквей, появляются краснощекие девицы в сарафанах, звучит былинный стих про непобедимую Русь-матушку.

Мультфильмы сделаны в стиле так называемой «пародии на сказку», родоначальником которого являются диснеевские, и имеют все его характерные элементы: — общий юмористический тон; — ироническое несоответствие некоторых персонажей и действий их «прототипам» (например, Змей Горыныч оказывается «хорошим парнем» и другом Добрыни); — использование клише из популярных фильмов «для взрослых»; — появляются персонажи из других жанров, фильмов, культурных слоев.

Традиционный сюжет, по выражению одного из критиков, «мутирует»: «Взяли старое драгоценное вино и намешали в него сахару с ванилькой — „для вкуса“, — жалуется Наталия Руденко. — Можно говорить о лубочного разлива постмодернизме, насквозь цитатном, разрушающем старую мифологию и на ее обломках утверждающем новую, игровую, имеющую мало отношения к национальному эпосу».

В фольклорной былине «Садко» затейливо переплетаются древнейшие мифологические представления и более поздняя христианская религия:

— Садко встречает — единственный случай во всем русском эпосе — хозяина водяной стихии, морского царя, древнее божество, чья пляска вызывает бурю. Морской царь заставляет Садко играть целых трое суток. От его пляски вздымаются волны, гибнут суда, тонут люди. — Во время бури, грозящей кораблям гибелью, Садко пробует море умиротворить, принести ему жертву. Жертвоприношение морю, «кормление» стихии— старинный морской обычай, он известен всем народам, жизнь и благополучие которых зависели от моря. Былина — поэтическое воспоминание о некогда действительно имевшемся обычае. — Былина о Садко — единственная во всем русском эпосе, где герой попадает в подводное царство. — Морской царь предлагает Садко выбрать любую красавицу — царевну в жены. Это отражение старинных свадебных обычаев. Но Садко выбирает Чернавушку.

Былина о Садко — одна из редких и исключительных в русском эпосе, в которых еще сохранена традиция брака с существом из иного, нечеловеческого мира. С другой стороны, былина отражает жизнь купеческого Новогорода. Изображение в ней купеческих пиров включает острые социально-бытовые характеристики. Былина разрабатывает тему чудесного избавления от нищеты, конфликта бедного гусляра и новгородских купцов Конфликт разрешается благополучно для Садко до тех пор, пока он борется с купцами. Как только Садко теряет сознание своей связи с народом и противопоставляет себя всему городу, он проигрывает. Поражение того, кто идет против общности людей, неизбежно — такова идея, утверждаемая былиной и определяющая развитие сюжета.

Также в былине очевидны христианские мотивы: св. Никола Можайский выступает как защитник христианской веры и явно противопоставлен языческому божеству — морскому царю. Три дня подряд, выкупая в Новгороде все товары, Садко сооружает храмы, по велению святого или по собственной инициативе строит церковь в честь своего спасителя Миколы Можайского.

Таким образом, уникальность произведения — сочетание трех сюжетов, раннеязыческий архетип (образ доброго морского царя), социальный конфликт и христианский образ святителя Николая Чудотворца. Необычным также является выбор главного героя — не эпического богатыря, а бедного талантливого певца-гусляра».

Евгения Ситкина: «Экранизация показывает необходимость „мужской“ стратегии поведения»

«С пяти лет у ребенка активно продолжает развиваться и усиливаться интерес к своему полу, происходит сознательный выбор форм и моделей «мужского» и «женского» поведения. Тут в помощь приходят так называемые «мужские» и «женские» сказки, где разворачивается приключение, путешествие, испытание для персонажа определенного пола: мальчика или девочки, юноши или девушки, мужчины или женщины. Причем для детей независимо от пола важны сказки и «мужские», и «женские», поскольку они формируют и модели собственного поведения как представителя определенного пола, и ожидания от представителей пола противоположного.

В «мужских» произведениях устного народного творчества (былине «Садко», сказке «Иван царевич и серый волк») герой получает наставление, задачу, напутствие от более зрелого мужского персонажа. Отправляясь в путь, он не имеет достаточного опыта и знаний, но, следуя наставлению, проходя последовательно испытания, встречая помощников на своем пути, достигает результата. Путь героя, начинающийся с отчего дома отделением от родителей, от привычного уклада, ставит перед ним вопросы выбора, преподносит испытания и помощников, задача которых показать герою его сильные и слабые стороны, понять значимость выбранного пути и ответственность за свои действия, освоить законы гармоничных взаимоотношений — созидание, обмен, поддержка. На пути героя всегда ждет борьба и победа, возвращение домой нелегким путем.

Путь героя «мужских» сказок — это инициация важных качеств, поиск и обретение своего Я. Внешние помощники могут быть самыми разными — волк в «Иван царевич и серый волк», девушка Чернявушка в «Садко». Психологический смысл их состоит не в том, что в самой безнадежной ситуации чудеса случаются, а больше в том, что у каждого есть внутренний ресурс, свойство или качество, опираясь на которое, вовремя обратив внимание на которое, можно выйти из ситуации; либо в том, что в жизни есть не только хорошо знакомые и привычные варианты решения проблем, но и те, на которые мы не обращаем внимания, но которым вполне способны обучиться.

Современная экранизация старых сказок на новый лад показывает интерес общества именно к так называемым «мужским» сказкам («Три богатыря», «Иван царевич и серый волк», «Джек и бобовое дерево» и т.д.). Что может свидетельствовать о значимости на данном этапе «мужских» стратегий поведения, необходимости преобразования имеющегося порядка вещей.