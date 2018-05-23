Центральная набережная Волгограда стала запретной зоной для пешеходов

Оцепленную набережную Волгорада, которую переделывают под фан — зону к Чемпионату мира, окончательно закрыли от пешеходов.

— Высокие серые ограждения протянулись до пересечения улиц Чуйкова и Володарского. С другой сторон заборы дошли до Музыкального театра. Длинная цепь заборов, по периметру затянувших всю центральную набережную, заканчивается лишь по кромке Нулевой Продольной магистрали, — рассказал волгоградец Игорь Акимов . — И если раньше горожане могли зайти на набережную через единственный вход рядом с театром, то сейчас должны огибать большой крюк.

V1.ru уточняет информацию о временном перекрытии главной прогулочной зон Волгограда в администрации Волгограда.

Накануне Чемпионата мира на Центральной набережной кипит работа — одни рабочие собирают резную арку на входе, другие сносят старую сцену и возводят металлические своды для новой площадки. В областном комитете культуры заявили, что до 10 июня на новой супервыносливой сцене, которая не испугается сильных ветров, появится большой экран с качественной картинкой. В фан — зоне, способную принять 15 тысяч болельщиков, появится 75 туалетов и стационарный медпункт. О том, что еще пообещали Центральной набережной перед началом большого спортивного праздника, читайте в нашем материале.

На выходных корреспонденты V1.ru прогулялись по оцепленной территории и посмотрели, как Центральная набережная готовится ко встрече с тысячами болельщиков. Лучшие фотографии смотрите в нашем репортаже.