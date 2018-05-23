Новые российские анимационные проекты представят на фестивале «Мультимир»

30 мая 2018 г. ведущие российские анимационные студии и лицензионные агентства представят свои новые проекты в рамках фестиваля «Мультимир».

Презентации пройдут на сессии «Российские анимационные студии и лицензионные агентства представляют свои проекты для российских и зарубежных производителей», проходящей при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации . Мероприятие соберёт представителей компаний, занимающихся выпуском детских товаров, онлайн— и офлайн-ритейлеров, а также отраслевых экспертов.

Создатели самых популярных в России и за рубежом отечественных мультипликационных фильмов и сериалов продемонстрируют целый ряд новинок 2018-2019 гг. : «Фееринки» (студия «АГАМА ФИЛЬМ»), «Царевны» (студия «Мельница»), компания «0+ Media» расскажет о проекте «Виу-виу» студии «Паровоз». Сразу несколько новых проектов представят студия «Союзмультфильм» — «Пиратскую школу» и «Пластилинки», а группа компаний «Рики» — «Динозавра Рики», «Бодо Бородо» и др.

Начало мероприятия: 14.00.

Место проведения: ВДНХ, пав. 75, эт. 2, зал «Московия».

В случае заинтересованности посетить мероприятие просьба до 29 мая прислать запрос на аккредитацию по адресу: multimir@sdelano-dlya-detstva.ru В запросе должны быть указаны: название СМИ, ФИО журналистов, телефоны редакции и мобильные телефоны корреспондентов, список оборудования для фотокорреспондентов и съемочных групп (марка, модель, количество).

По всем вопросам необходимо обращаться в Коммуникационный центр индустрии детских товаров «Сделано для детства»:

Болмасов Александр

+7 (915) 152-27-65 http://sdelano-dlya-detstva.ru