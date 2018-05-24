«Для иностранцев это будет чистый шок»

Нежелание московских ресторанов принимать безналичную оплату может стать неприятным сюрпризом для иностранцев, которые приедут к нам на чемпионат мира по футболу.

В выходные дни в московских ресторанах и кафе массово выходят из строя терминалы для оплаты картами. При заказе столика или при входе в заведение администратор сразу предупреждает, что оплата принимается только наличными. Такая практика вызывает недоумение и недовольство клиентов.

«Заходим утром в бар выпить просекко, а нам говорят: «Только наличные»

«В одном из сетевых заведений нам сказали: «Имейте в виду, что мы карточки не принимаем». Моя подруга ответила: «Принесите терминал, вдруг получится». После этого нам предложили подойти к кассе, там был терминал, и оплата прекрасно прошла», — рассказывает читатель Банки.ру

«Суббота, утро, мы заходим с друзьями в бар в районе Чистых прудов, чтобы выпить по бокалу просекко, нам на входе сразу же говорят: «У нас только наличные, безнал не принимаем». Пришлось дойти до ближайшего банкомата, снять деньги и вернуться», — говорит другая читательница портала.

«Неприем наличных в некоторых сетевых кафе стал чуть ли не стандартом — «терминалы, к сожалению, временно не работают». Часто это происходит с теми заведениями, которые имеют хорошую локацию и бренд с высокой клиентской лояльностью, то есть с трафиком проблем в любом случае не возникает, а завсегдатаи в курсе, что нужно иметь наличные», — комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин

Для иностранцев, которые приедут на чемпионат мира по футболу, это может стать «чистым шоком», предполагает ресторатор Евгений Ничипорук.

«Меня вот как потребителя дико бесит, что во многих ресторанах тебе довольно часто говорят, что, извините, карты не принимают. Вот ты приехал на ужин, а тебе с порога бац, и ты думаешь, хватит не хватит кэша, а если с девушкой, а если вино, а если понятия не имеешь как пойдёт… современный человек уже мало таскает наличности в бумажнике, просто нет смысла. Мы не в каменном веке, и даже в Таиланде в задрипанном кафе всегда примут карты. Но только не в Москве, только не в местах «уважаемых рестораторов». Особенно этим грешит район Патриков. И ведь все мы прекрасно понимаем, что это не с интернетом все время по выходным беда, а все тупо мутят кэш. Вот даже интересно, они так по-свински и в чм будут себя вести? Я вот считаю, что это прям фу. Это весьма большой дискомфорт для гостя, а уж для иностранца приехавшего на праздник футбола это будет чистый шок», — написал он на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Банки.ру).

По словам представителей бизнеса, рестораны собирают наличные деньги для того, чтобы расплачиваться с обслуживающим персоналом.

«Зарплата в конвертах — это норма для ресторанного бизнеса. А как ее выдать без кеша? Да почти никак. Если же платить все «вбелую», то выжить будет очень трудно, в силу текучки кадров и специфики некоторых должностей, которые занимают не граждане России», — рассказал один из представителей ресторанного бизнеса.

Существует также мнение, что рестораны собирают кеш, чтобы затем перепродавать. Неучтенная наличность якобы перепродается обнальщикам под 5—10%. «Не слышал, чтобы рестораны продавали кеш. Скорее, это вопрос к розничным сетям. Ресторанам бы разобраться с зарплатами и прочими расходами, которые оплачиваются наличными. Да и выручки в этом бизнесе не те, чтобы практиковать такие схемы», — усомнился собеседник Банки.ру из ресторанного бизнеса.

Центробанк не комментирует тему оборота наличных в заведениях общепита.

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«Продолжаю настаивать на возможности оплаты картой»

В случае если в ресторане отказываются принимать безналичную оплату, можно попробовать убедить обслуживающий персонал провести платеж, советует генеральный директор компании Visa в России Екатерина Петелина

«В ситуациях, когда сотрудники ресторана сообщают, что они не принимают безналичные платежи, я продолжаю настаивать на возможности оплаты картой. Если в ответ предлагают снять наличные в ближайшем банкомате, говорю, что банк предоставляет мне 10% кешбэка на рестораны, а платить комиссию за снятие наличных в банкомате я не хочу. Как правило, после этого сотрудники приносят терминал для безналичной оплаты», — рассказывает Петелина.

А вот апеллировать к юридической стороне вопроса будет не так просто.

«С 2015 года в российское законодательство, а именно в ФЗ «О защите прав потребителей» и КоАП внесены правки, в соответствии с которыми предприятия, предоставляющие услуги или занятые в сфере торговли, с годовой выручкой от 60 миллионов рублей обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты товаров и/или услуг с использованием банковских карт. За отказ статьей 14.8 КоАП предусмотрен штраф для организации в размере 30—50 тысяч рублей. Но, посещая ресторан, если, конечно, это не сетевое заведение, чья выручка заведомо выше установленной законом планки, вы вряд ли оперативно сможете ознакомиться с финансовыми результатами его деятельности. А потому и угрожать привлечением к административной ответственности в таких случаях сложно. Опять же, даже при наличии терминала отказ действительно может быть обоснован неполадками в его работе. По закону привлечь к ответственности заведение, у которого есть техническая возможность осуществить безналичную оплату, можно. Штраф может составить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Но для этого надо доказать, что терминал на момент вашего требования был исправен и никаких препятствий для этого не было. Если вы не профессионал, вряд ли вы сможете наверняка установить наличие неисправности терминала. В общем, самый верный ответ на вопрос «Что делать, если в ресторане отказываются принять к оплате карту?» — найти возможность заплатить наличными. Поскольку за отказ оплатить услуги ресторана меры административной ответственности могут быть применены уже к вам», — поясняет юрист правового департамента HEADS Consulting Константин Ханин.

«Сегодня сложно найти хотя бы одну точку фастфуда, где бы не было возможности расплатиться картой»

В целом платежная инфраструктура хорошо подготовлена к наплыву иностранных туристов: электронные платежи принимает две трети предприятий, расположенных в 11 городах чемпионата мира по футболу. Банки заблаговременно постарались подготовить сеть и предложить новые сервисы.

По прогнозам Visa, в период проведения чемпионата мира поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300—500 тыс. человек.

«Согласно опросу Visa и компании GfK, почти 80% российских предприятий малого и среднего бизнеса знают про чемпионат мира и почти 50% готовятся к нему. Две трети предприятий, расположенных в городах, где пройдут матчи чемпионата, уже принимают электронные платежи за свои товары и услуги. Около трети пока не принимают карты, но планируют начать их прием. Наша цель — поддержать такие предприятия в переходе к безналичным платежам», — говорит Екатерина Петелина.

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«Бизнес на самом деле неплохо подготовился. Нет возможности работать с картами только у 20—30%, редко 40% предприятий сферы услуг в зависимости от города. Причем устойчиво увеличивается число терминалов бесконтактной оплаты — это естественный тренд. Сеть банкоматов сейчас развита в большинстве городов, период активного роста розничного кредитования и выдачи карт и до, и после кризиса 2008 года позволил добиться высокой степени покрытия. Но на новых объектах, тем более напрямую связанных с проведением чемпионата, они обязательно появятся», — считает Андрей Люшин.

Инфраструктура по приему карт в целом находится на хорошем уровне и продолжает развиваться, говорят в банке «Русский Стандарт».

«Сегодня сложно найти, например, хотя бы одну точку фастфуда, где бы не было возможности расплатиться картой. Раньше не было и возможности оплачивать общественный транспорт пластиковой картой, а очевидно, что при небольших суммах трансакций общий оборот таких платежей огромный. Казалось, что мелочь на маршрутку у каждого найдется. Сейчас ситуация меняется, в Москве, например, уже можно оплатить картой проезд в общественном транспорте», — указывает директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова. «В преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 совместно с Planet Payment мы запустили для клиентов банка по эквайрингу сервис по мгновенной конвертации валют при оплате покупок в торговых точках — Dynamic Currency Conversion (DСС). В рамках нового сервиса держателям карт иностранных банков предоставляется возможность оплаты покупки или услуги в своей национальной валюте. Финансовая технология запускается в партнерстве с Mastercard. Клиент иностранных банков может выбрать сумму оплаты в валюте карты или в российских рублях прямо на экране POS-терминала. Сегодня новый сервис обрабатывает более 200 валют», — рассказала Емельянова.

В период чемпионата доходы банков от эквайринга возрастут минимум на 20—25%, подсчитали в Бинбанке

«Мы полностью подготовили нашу инфраструктуру к проведению чемпионата мира по футболу. Наша сеть POS-терминалов, состоящая из более чем 30 тысяч устройств в торговых точках партнеров по всей России, готова к приему карт основных платежных систем: Visa, Mastercard, «Мир», American Express и China Union Pay. Все работы были проведены заблаговременно, при этом нужно отметить, что в ходе развития нашей эквайринговой сети мы делали особый акцент на городах — участниках чемпионата мира (не только из-за чемпионата, но и потому, что в этих городах большой потенциал для развития бизнеса). Поскольку эквайринговый бизнес Бинбанка хорошо представлен в наиболее востребованных туристами сегментах — гостиницах, ресторанах, супермаркетах и магазинах одежды, — мы ожидаем роста доходов от эквайринга как минимум на 20—25%», — рассказал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов.